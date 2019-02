Incendio a baraccopoli di San Ferdinando | un morto Salvini ' Sgombero in arrivo'

Nuovo Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - un morto | : La vittima, secondo le prime notizie raccolte dagli investigatori, potrebbe essere un 35enne di nazionalità senegalese

Nuovo Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando : un morto. Salvini : la sgomberiamo : Un incendio è divampato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando ed ha provocato una vittima. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che hanno allestito una postazione fissa sul posto. La vittima sarebbe Aldo Diallo, un 35enne di nazionalità senegalese. Le operazione per la sua identificazione sono in corso. Nel rogo sono state...

Incendio in baraccopoli - muore migrante : 03.13 Un migrante, pare senegalese, è morto nell'Incendio divampato in nottata nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. Tra breve, alle 06:00, a San Ferdinando si terrà una riunione di coordinamento delle forze di polizia. Nella baraccopoli di San Ferdinando vivono centinaia di migranti occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Nei mesi scorsi vi erano già stati diversi casi di incendi nelle baracche.

Incendio rifiuti in baraccopoli migranti : ANSA, - SAN FERDINANDO , REGGIO CALABRIA, , 1 GEN - Un Incendio di rifiuti, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato nella parte perimetrale della baraccopoli di San Ferdinando, in ...

Calabria : Incendio nella baraccopoli degli immigrati a San Ferdinando : Un incendio di rifiuti è scoppiato nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove vivono centinaia di migranti che vengono occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Il rogo non ha provocato feriti. Le fiamme hanno distrutto una decina di baracche ed i quaranta cittadini extracomunitari che le occupavano sono stati collocati nella nuova tendopoli. nella baraccopoli di San Ferdinando vivono diverse centinaia ...