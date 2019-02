Gianfranco Soldera è morto nelle sue vigne | addio alla star del Brunello di Montalcino

huffingtonpost

(Di sabato 16 febbraio 2019) Lutto nel mondo del vino: si è spento, produttore icona con la sua Case Basse a(Siena), le cui storiche riserve didisono tutt'oggi tra i vini italiani più ammirati e ricercati nel mondo. Aveva 82 anni.è stato vittima di un incidente, proprio tra le suequesta mattina, nel giorno in cuifesteggiava "Benvenuto", l'Anteprima della vendemmia 2018.Nato a Treviso il 29 gennaio 1937, personaggio discusso e controverso, come ricorda Winenews,è diventato in pochi anni uno dei produttori più in vista del panorama italiano. Cresciuto a Milano, dove per anni ha svolto l'attività di broker di finanza e assicurazioni, è stato pioniere, con Case Basse, oggi tenuta di 23 ettari, nella zona sud-ovest di, acquisita agli inizi degli anni ...