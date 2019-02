Valentina Nappi | Voglio fare sesso con i muratori

Valentina Nappi : «Ma quali politici - voglio fare sesso coi muratori» : Ha fatto il suo ingresso nel mondo del porno come la “protetta” di Rocco Siffredi, che l’ha scoperta. Era il 2011, e in 10 anni Valentina Nappi ne ha fatta di strada. Come attrice hard, ma anche come “pensatrice controcorrente”. Le polemiche più recenti, quelle con il critico d’arte Vittorio Sgarbi e con il vicepremier Matteo Salvini, dopo un post provocatorio sul profilo instagram dell’attrice, che ...

Valentina Nappi : «Ma quali politici - voglio fare sesso coi muratori» : Ha fatto il suo ingresso nel mondo del porno come la "protetta" di Rocco Siffredi, che l'ha scoperta. Era il 2011, e in 10 anni Valentina Nappi ne ha fatta di strada. Come attrice hard,...

Valentina Nappi - campagna provocatoria per difendere l'aborto : Valentina Nappi si schiera a favore dell' aborto . La pornostar ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la ritraggono - uno in lingerie, un altro è un primo piano e nel terzo è ...

La facile provocazione di Valentina Nappi sull'aborto obbligatorio : Riesco ancora a distinguere Valentina Nappi da un, che so, Diego Fusaro quindi so che le sue esternazioni vanno prese per ciò che sono, performance (non scevre di una loro coerenza estetica) volte a risvegliare le coscienze ma soprattutto a dar sui nervi a coloro che la pornostar presume compongano

Valentina Nappi - post blasfemo a Pompei : 'Ogni genitore è un assassino' : Valentina Nappi ha pubblicato una foto di lei nuda con una frase che non può passare inosservata, ovvero un appello alle donne ad abortire se non possono permettersi di crescere un bambino in "maniera adeguata". Inoltre, il post pubblicato sui social ha il tag presso il Pontificio santuario di Pompei. Valentina Nappi a favore dell'aborto libero La nota pornostar italiana, dopo aver recentemente accusato Salvini riguardo le sue scelte politiche, ...

La risposta di Sgarbi a Valentina Nappi : "Fatti i c euro tuoi" : Non le ha mandate di certo a dire Vittorio Sgarbi a Valentina Nappi , anzi ha registrato un lunghissimo video in cui punto per punto risponde alla pornostar che considera: "Brutta, stortignaccola e ...

Sgarbi scatenato contro Valentina Nappi : “Come pornostar fai cagare - io non ti chiaverei mai. Tieniti i due dodici neri” : La lite, a distanza, era iniziata a Stasera Italia, otto giorni fa. “Devi parlare solo di ca***” aveva urlato, in diretta tv, Vittorio Sgarbi a Valentina Nappi, in collegamento dagli States, dopo che la pornostar si era detta di sentirsi “stuprata” dalla politica di Matteo Salvini. Lo scontro, tra i due, è proseguito quando Nappi, intervistata a La Zanzara su Radio24, ha dichiarato che piuttosto di andare a letto con ...

Vittorio Sgarbi - valanga di insulti a Valentina Nappi : "Fai cag***e - sei brutta - una malriuscita Asia Argento" : Una "sedicente por***tar", anzi "solo un'attaccabrighe". Una che "non è soddisfatta evidentemente sessualmente neanche della sua scelta di fare quello che vuole del suo corpo". Vittorio Sgarbi, con un video messaggio durissimo fa a pezzi Valentina Nappi che aveva attaccato il critico d'arte: "Devono

Valentina Nappi senza filtri : 'In Italia mancano i neri - bisogna fare immigrazione di qualità' : Replicando agli attacchi di Vittorio Sgarbi con parole al vetriolo, dopo che il critico d'arte ha sottolineato su Rete4 che la Nappi è in grado di parlare solo di sesso e non certo di politica: "Mi ...

Valentina Nappi vuole i migranti in Italia : "Troppi pochi neri per il porno" : Dopo aver detto di essere stata "stuprata" da Matteo Salvini e dopo lo scontro piuttosto accesso con Vittorio Sgarbi, Valentina Nappi torna all'attacco. La pornostar non vuole deporre l'ascia di guerra e vuole portare avanti le sue idee. Sempre a modo suo, ovviamente. Così, intervistata da La Zanzara su Radio24, la pornostar si è lasciata andare anche fin troppo con il suo lessico da sempre molto colorito.Nell'intervista, la pornostar prima ...

Valentina Nappi vuoi i migranti in Italia : "Troppi pochi neri per il porno" : Dopo aver detto di essere stata "stuprata" da Matteo Salvini e dopo lo scontro piuttosto accesso con Vittorio Sgarbi, Valentina Nappi torna all'attacco. La pornostar non vuole deporre l'ascia di guerra e vuole portare avanti le sue idee. Sempre a modo suo, ovviamente. Così, intervistata da La Zanzara su Radio24, la pornostar si è lasciata andare anche fin troppo con il suo lessico da sempre molto colorito.Nell'intervista, la pornostar prima ...

Valentina Nappi - la pornostar lancia un appello : “Cerco ragazzi di colore per fare porno - purtroppo i neri scarseggiano” : “Io ho fatto gang anche con 13 neri ma i neri scarseggiano. Secondo me bisognerebbe anche fare immigrazione di qualità, e quindi fare scambi culturali”. A dirlo è la pornostar Valentina Nappi che, dai microfoni de La Zanzara su Radio 24 ha lanciato un appello: “Io non riesco a trovare ragazzi di colore in Italia, perché la maggior parte vengono per la maggior parte da paesi poveri, con forti idee religiose e non vogliono fare porno. ...

Sgarbi furioso con Valentina Nappi : 'Chi è questa cretina?' (VIDEO) : "Sono stata stuprata da Matteo Salvini". Un post di Valentina Nappi riguardo a quello che sarebbe il modo di pensare e di agire del ministro dell'Interno ha fatto molto discutere. Non a caso l'attrice a luci rosse è stata invitata a partecipare alla trasmissione televisiva di Rete 4 Stasera Italia in cui ha ingaggiato un duello dialettico 'rusticano' con Vittorio Sgarbi. Un confronto molto acceso in cui non sono mancate parentesi di turpiloquio, ...

Vittorio Sgarbi contro Valentina Nappi che ha attaccato Salvini : 'Fatti i c***i tuoi' : Nel corso delle ultime settimane si è discusso molto in merito ad uno scottante messaggio mediatico lanciato dall'attrice a luci rosse Valentina Nappi, che ha dichiarato di sentirsi culturalmente stuprata dalle ideologie politiche rappresentate in Italia dal leader della Lega, Matteo Salvini. L'attrice a luci rosse ha manifestato tutto il suo disappunto contro il ministro dell'interno, postando online uno stato, nel quale la giovane ha ...