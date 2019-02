TRUMP | ' STATO DI EMERGENZA PER IL MURO COL MESSICO' Stato di New York fa ricorso

TRUMP firmerà stato di emergenza per costruzione del muro al confine con il Messico - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto venerdì che firmerà un documento sull'introduzione di uno stato di emergenza negli Stati Uniti in relazione alla situazione al confine con il ...

Ex vicedirettore FBI McCabe conferma : 'Lo Stato Profondo complotta per rimuovere TRUMP' : Secondo Andrew McCabe, ex vicedirettore dell'FBI, sarebbe in atto una manovra politica del cosiddetto "Stato Profondo" per rimuovere Trump dalla presidenza. Le prove di legami tra il presidente e la Russia sarebbero inoltre state costruite a tavolino in un disegno più ampio che prevedeva la "distruzione" politica di Trump. Come prevedibile, le parole di McCabe hanno scatenato una vera e propria tempesta politica, tra chi dice che sono ...

TRUMP dichiarerà lo stato di emergenza per costruire il muro : Accetterà la legge di bilancio uscita dal Congresso per evitare lo “shutdown”, e prenderà i fondi da un'altra parte: ma molti credono non possa farlo

Stato dell’Unione di TRUMP : muro - unità e applauso.. dalle donne : Donald Trump non ha dichiarato l`emergenza nazionale per ottenere i fondi per la barriera al confine con il Messico, che il partito democratico non intende concedere, ma ha ribadito che intende far costruire il muro conteStato dai democratici. Con qualche passaggio dedicato alla collaborazione bipartisan come promesso, nel suo discorso sullo Stato dell`Unione il presidente Usa ha passato in rassegna i temi dell'agenda politica che più gli stanno ...

Lo “stato dell’unione” di Donald TRUMP alimenta i dubbi sul futuro : Dal suo discorso emerge la povertà di una visione strategica che si limita ad “America first” e di un discorso nazionalista in chiave elettorale. Leggi

Le cose importanti del discorso di TRUMP sullo Stato dell’Unione : (foto: Zach Gibson/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato al Congresso e agli Stati Uniti con il discorso sullo Stato della nazione, nella notte di mercoledì ora italiana. Un appuntamento che era Stato rimandato a casa del lungo shutdown che ha paralizzato le agenzie federali e si è concluso lo scorso 15 gennaio. Un discorso molto atteso, considerando anche che il 2020 è vicino: come analizza Politico, “Trump ...

Stato dell’Unione - TRUMP chiama alla cooperazione ma attacca i democratici e insiste : “Il Muro con il Messico si farà” : Ha chiesto “unità e cooperazione”. In realtà, il Discorso sullo Stato dell’Unione 2019 di Donald Trump verrà ricordato come simbolo di una presidenza che ogni giorno di più precipita nel caos e nelle divisioni. Trump ha attaccato i democratici e lo special counsel Robert Mueller. Ha rilanciato la necessità del Muro al confine meridionale. Ha detto che farà di tutto perché gli Stati Uniti non precipitino nel socialismo. Durante un discorso di ...

