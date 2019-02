Stop di domenica Duello sui negozi

Negozi chiusi di domenica - Stop Lega : «Testo non blindato - ricominciamo» : Il testo unificato presentato giovedì scorso in commissione Attività produttive della Camera, assicura il relatore, il deputato del Carroccio, Andrea Dara, «non è blindato,...

Chiusure domenicali dei negozi - Lega : 'Pronti a cambiare ma nessuno Stop' : ...Chiusure domenicali delle attività commerciali " purché non taroccata come quella sulla Tav - scoprirebbe che la strada che vuole seguire rischia di essere un colpo letale per la nostra economia". ...

Chiusura domenicale negozi - Stop al testo della maggioranza : si riparte con le audizioni : Ripartono le audizioni e si apre a nuove modifiche il testo della legge sulla Chiusura domenicale dei negozi: il relatore, il leghista Andrea Dara, spiega che il testo base ha subito ingenti modifiche rispetto alle prime ipotesi e quindi si procederà con nuove audizioni per valutare eventuali modifiche.Continua a leggere

Negozi chiusi domenica - Stop della Lega «Rivedere il testo del provvedimento» Con le chiusure 40 mila posti a rischio : La commissione riprende il lavoro: il testo troppo cambiato rispetto alla proposta originale. Emerse le difficoltà degli operatori e la possibile crisi occupazionale

Smog Roma : 123 multe nelle prime 5 ore di Stop delle auto nella domenica ecologica : nella prima fascia di stop (07:30-12:30) alle auto nella quarta domenica ecologica, sono state 123 le violazioni, su oltre 1.000 verifiche, riscontrate dalla polizia locale di Roma Capitale. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana prevista. I dati definitivi saranno disponibili dopo le 20:30. L'articolo Smog Roma: 123 multe nelle prime 5 ore di stop delle auto nella domenica ecologica sembra essere il primo su Meteo Web.

Negozi chiusi la domenica - Stop di Napoli e altre 13 grandi città alla stretta : Inoltre verrà lasciato campo libero a quelle catene di distribuzione che servono solo le partite Iva e lavorano, ad esempio, per rifornire il mondo della ristorazione.

Negozi chiusi la domenica - Stop di Roma e altre 13 grandi città alla stretta : Sulla necessità di chiudere gli esercizi commerciali durante le festività laiche e religiose (saracinesche alzate solo per 4 giorni festivi) non si discute. Sulle altre richieste,...

Domenica Live - Barbara D'Urso rischia la pelle : il gesto di CriStopher Lambert - conseguenze tragiche : Tra gli ospiti di Domenica Live, il programma tornato su Canale 5 sotto la sapiente conduzione di Barabra D'Urso, anche Cristopher Lambert, protagonista proprio insieme a Carmelita della nuova stagione della Dottoressa Giò. Dunque, i due hanno parlato dell'incidente che la D'Urso ha avuto sul set de

