Smartphone Tycoon è una simulazione che vi permetterà di avviare un’azienda che produce

tuttoandroid

(Di venerdì 15 febbraio 2019)è unache permette di entrare nel business dei dispositivi mobili creando un'azienda produttrice di. Per avere successo in questo spietato mercato dovrete esplorare nuove tecnologie per espandere l'attività e inventare continuamente nuovi modelli diin grado di conquistare utenti in tutto il mondo.L'articoloè unache vidiun’azienda cheproviene da TuttoAndroid.