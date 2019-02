Pronostico Bristol City Vs Wolverhampton, FA Cup 17-02-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 15 febbraio 2019), 5^ turno FA Cup, Domenica 17 Febbraio 2019, ore 14.00/ FA CUP /– Domenica di fuoco in Inghilterra, con il 5^ turno di FA Cup che monopolizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. All’Ashton Gate Stadium, il, formazione di Championship, ospiterà il, che sta continuando nel suo ottimo campionato in Premier League. L’obiettivo per entrambe le squadre e continuare ad andare avanti, per sognare la finale di Wembley.Come arrivano/ FA CUP – Ilè in completo stato di grazia; dopo le 7 vittorie consecutive in Championship, la formazione di mister Johnson si ritrova incredibilmente in piena zona playoff, a 8 punti dalla seconda posizione occupata dal ...