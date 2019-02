NBA 2019 | i risultati della notte 15 febbraio | Westbrook ancora in tripla doppia | ma

NBA - All Star Game 2019 : l’elenco completo dei partecipanti. I roster delle squadre di Team LeBron e Team Giannis : Fino al 2018, l’All Star Game della NBA voleva dire, in sintesi estrema, la sfida tra il meglio dei giocatori della Eastern Conference e quelli della Western Conference. Dallo scorso anno, però, questa storia è cambiata: la scelta dei partecipanti passa sempre attraverso le Conference, ma, attraverso una serie di variazioni al format, si è arrivati a definire i due Team coi nomi dei giocatori più votati a Est e a Ovest, dunque i due più ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 febbraio) : Golden State cade a Portland! Successi per Milwaukee - Toronto e Denver : Ben undici partite in scena nella notte NBA, nel penultimo turno prima della pausa per l’All Star Game 2019. Sconfitte a sorpresa per Golden State e per Houston, rispettivamente a Portland e Minnesota. Continua invece il duello al vertice ad Est tra Milwaukee e Toronto, vittoriose su Indiana e Washington. Successi importanti in chiave playoff anche per Philadelphia, Brooklyn e Boston. Nella sfida più attesa della notte gli Indiana Pacers ...

All Star Game NBA 2019 : il programma completo del fine settimana. Gli orari e come seguirlo in tv e streaming : L’attesa è finita! L’All Star Game 2019 andrà in scena questo fine settimana a Charlotte, in North Carolina e metterà in mostra come di consueto il meglio che il basket NBA sia in grado di offrire. Nella prima giornata si giocherà la Mtn Dew Ice Rising Stars, una partita riservata soltanto ai rookies ed ai sophomores (giocatori rispettivamente al primo ed al secondo anno) che vedrà di fronte Team USA e Team World. Nella seconda ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 febbraio) : Golden State vince sempre - Boston sbanca Philadelphia - gli Spurs a fatica - crollano i Lakers : Siamo sempre più vicini all’All Star Game di Charlotte di questo weekend, ma la NBA continua a giocare. Nella notte si sono disputati cinque match di grande rilevanza per la due Conference. Ad Est, per esempio, i Boston Celtics vincono a domicilio lo scontro diretto con i Philadelphia 76ers, mentre gli Orlando Magic passano a New Orleans e credono ancora alla post-season. Ad Ovest, invece, ennesima vittoria per i Warriors sui Jazz, San ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 febbraio) : George e Westbrook da record con la tripla doppia insieme - Harden mostruoso : notte piena di emozioni, numeri, statistiche e record, quella che la NBA ha regalato in quest’inizio di diciottesima settimana in compagnia della massima lega professionistica americana. Nel match vinto dagli Oklahoma City Thunder per 120-111 contro i Portland Trail Blazers arrivano record a profusione: Paul George e Russell Westbrook piazzano entrambi una tripla doppia, l’uno con 47 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, l’altro con ...

NBA - All Star Game 2019 : il calendario e le date. Programma - orari - tv e streaming : Nella notte tra domenica e lunedì prenderà vita l’edizione numero 68 dell’All Star Game, l’appuntamento più tradizionale della pallacanestro che si gioca al di là dell’Oceano. Quest’anno la sede prescelta è Charlotte. Benché abbia preso la strada della minor intensità a vantaggio del maggior spettacolo (anche per la poca voglia di rischiare infortuni da parte dei protagonisti), l’All Star Game rimane evento in ...

La settimana NBA del 12-02-2019 : Philadelphia-L.A. Lakers 143-120Se la sfida tra Sixers e Lakers doveva essere un test per entrambe le squadre, a superarlo sono stati solamente i padroni di casa. la difesa dei Lakers non è mai riuscita a trovare una risposta ai continui problemi di accoppiamento proposti dal quintetto dei Sixers. Uno starting five che ha mandato quattro giocatori in doppia cifra: il leader è stato un Joel Embiid travolgente con 37 punti, 14 rimbalzi, 12/16 ...

Mercato NBA - New York Knicks : Kevin Durant spunta nella campagna abbonamenti 2019 : Quando si parla di Mercato, ogni mossa è lecita pur di provare a raggiungere l'obiettivo. Anche una provocazione, com'è stata interpretata da molti la scelta dei New York Knicks " poi rettificata, ma ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 febbraio) : Philadelphia domina i Lakers - Doncic ancora decisivo. Golden State supera Miami : Si sono giocate cinque partite nella notte NBA. Due liberi di DeMarcus Cousins a cinque secondi dalla fine regalano la vittoria ai Golden State Warriors contro i Miami Heat. 120-118 il punteggio finale con i campioni in carica trascinati dai 39 punti di Kevin Durant, ai quali si aggiungono anche i 29 di Klay Thompson e i 25 di Steph Curry. I Warriors ottengono così la loro quarta vittoria consecutiva e allungano in vetta alla Western Conference, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 febbraio). 19 di Gallinari aiutano i Clippers a battere i Celtics - i Thunder vincono con 45 di George contro i 42 di Harden : notte NBA particolarmente piena di emozioni, quella che è andata in scena sui parquet di mezza America, con più d’un risultato a sorpresa ed un duello realizzativo rispecchiatosi anche in partita. I Los Angeles Clippers superano i Boston Celtics per 112-123 con una partita che vede i Celtics volare sul +23 nel primo quarto, ma cedere di schianto negli ultimi due, con i Clippers sulle ali di otto uomini in doppia cifra, tra cui spiccano ...

Mercato NBA 2019 - tutti i free agent liberi dopo il buyout : dopo la deadline degli scambi, si apre il Mercato dei buyout tra i giocatori rimasti senza squadra. Alcuni potrebbero tornare molto utili alle squadre in lotta per i playoff: scopriamo quali occasioni ...

Mercato NBA - in troppi hanno “creato spazio” per la free agency estiva 2019… : Abbiamo assistito ad un Mercato NBA molto acceso negli ultimi giorni, niente a che vedere però con ciò che accadrà nella prossima caldissima estate Il Mercato NBA si è concluso da pochi giorni e già si fa un gran parlare della prossima free agency estiva nella quale ne vedremo delle belle. Impossibile non parlarne dato che durante il Mercato appena concluso, diverse franchigie hanno lavorato in proiezione dell’anno prossimo, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 febbraio) : successi esterni per Golden State e Milwaukee - Philpadelphia supera Denver : Diverse formazioni di vertice in campo nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Golden State e Milwaukee proseguono la loro corsa vincendo rispettivamente sul campo Phoenix e Dallas, mentre Philadelphia conquista un importante successo contro Denver. Brooklyn cade in casa nella sfida con Chicago e rallenta nella lotta playoff. Vittorie interne infine per Detroit, Sacramento, New Orleans e Washington. Nessuna sorpresa nel risultato ...