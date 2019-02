Mondiali 2030 | Argentina | Cile | Paraguay e Uruguay pronte ad unire le forze

Mondiali 2030 - ufficializzata dal Sudamerica una candidatura congiunta : candidatura Mondiale 2030 – Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay hanno deciso di presentare ufficialmente un’offerta congiunta per ospitare i Mondiali di calcio nel 2030. Come rporta “Goal”, la conferma arriva dal presidente del Cile, Sebastian Pinera, che ha annunciato la candidatura attraverso i social. Si tratterebbe della seconda volta nella storia per l’Uruguay, che già […] L'articolo Mondiali 2030, ufficializzata dal ...

Mondiali 2030 - candidatura congiunta : il Cile si unisce ad Argentina - Uruguay e Paraguay : Il Cile si unisce ad Argentina, Uruguay e Paraguay per organizzare il Mondiale 2030: i dettagli Il Cile si unisce alla candidatura congiunta di Argentina, Uruguay e Paraguay per ospitare i Mondiali del 2030. Ad annunciarlo è stato il presidente Sebastian Pinera che rafforza dunque la candidatura dei paesi sudamericani nata nel 2017. Il 2030 sarà il centenario della coppa del mondo che tenne la sua prima edizione in Uruguay nel 1930. ...

Estero : il Regno Unito ospiterà i Mondiali del 2030? : Le Associazioni di calcio delle principali federazioni del Regno Unito prenderanno una decisione per ospitare il Mondiale del 2030.Le Associazione Nazionali di calcio di Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e Irlanda proporranno la candidatura del Regno Unito per ospitare il Mondiale del 2030.Dopo l’incontro che avverrà nei prossimi giorni, verrà presa una decisione definitiva, in base allo studio delle disposizioni Fifa ...

Balcani : vertice Serbia-Grecia-Romania-Bulgaria - annunciata candidatura congiunta Europei 2028 e Mondiali 2030 : Belgrado, 22 dic 15:15 - , Agenzia Nova, - Serbia, Grecia, Romania e Bulgaria presenteranno la loro candidatura comune per ospitare gli Europei di calcio del 2028 o la Coppa del mondo... , Seb,