Mobilità docenti | la valutazione del punteggio da 3 a 12 punti

Mobilità docenti : unica finestra per la domanda ad aprile/maggio : Molte sono le speranze di poter ritornare nelle regioni del sud per i molti docenti che lavorano al nord con la prossima domanda di Mobilità. Infatti, come è stato anticipato dal ministro dell'Istruzione Marco Bussetti i trasferimenti dal nord al sud dovrebbero essere molti di più di quelli preventivati, considerando l'enorme numero di domande di pensionamento anticipato. Inoltre, quest'anno sono previste alcune novità per la domanda di ...

Mobilità docenti : il 40% dei posti è riservato ai trasferimenti interprovinciali : La nuova Mobilità docenti per il prossimo anno scolastico si va sempre più delineando, in quelle che saranno le fasi e l'attribuzione dei punteggi ai docenti. Due le novità assolute per il prossimo anno, ovvero ci sarà una finestra unica per l'inoltro delle domande sulla Mobilità docenti ed un'unica data in cui saranno noti i trasferimenti per tutti gli ordini e gradi di istruzione (con molta probabilità verso metà del mese di giugno in modo da ...

Mobilità docenti : attribuibili 12 punti per chi ha superato un concorso : Nel mondo della scuola si attende la pubblicazione dell'ordinanza che fisserà le date per la presentazione della domanda di Mobilità, i cui trasferimenti quest'anno saranno resi noti in un'unica data. Intanto, iniziano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i punteggi attribuibili ai docenti in fase di domanda. Già si sa che saranno attribuiti tre o cinque punti per diploma universitario o diploma di laurea aggiuntivo. Inoltre, dovrebbero ...

Mobilità docenti : tre e cinque punti per le lauree nei trasferimenti : Grande attesa nel mondo della scuola per la pubblicazione da parte del Miur dell'ordinanza che fisserà le date per la presentazione della domanda di Mobilità per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Al momento non c'è nessuna data precisa, lo scorso anno le domande sono iniziate nel mese di aprile, con date differenti per docenti, ata ed educatori, così come ci sono state date differenti per la pubblicazione dei trasferimenti (quest'anno ...

SCUOLA/ Mobilità docenti - dal concorso a quota 100 le sfide del 2019 : Trasferimenti, quota 100, concorso, regionalizzazione degli insegnanti: quest'anno la giostra del personale docente viaggerà a pieno ritmo

Mobilità : i docenti con disabilità e gravi motivi di salute hanno precedenza : Sono in migliaia i docenti che attendono la pubblicazione da parte del Miur dell'ordinanza che fisserà le date di presentazione della domanda di Mobilità 2019/2020. Stando a quanto avvenuto lo scorso anno i tempi per la presentazione delle domande di Mobilità dovrebbero essere differenti per i docenti ed il personale Ata. Le domande dovranno essere inviate online tramite la sezione di Istanze Online eccetto per il personale IRC e il personale ...

Mobilità 2019/20–2020/21–2021/22 docenti - ATA ed educatori : scheda UIL : Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la Mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ha una validità giuridica di 3 anni (2019/20, 2020/21, 2021/22). La Mobilità si svolgerà comunque annualmente. È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla Mobilità derivanti da eventuali interventi ...

Scuola - Mobilità docenti e ATA ultime notizie : firmato nuovo CCNI 2019/2022 : ultime notizie sul Contratto integrativo di mobilità per il triennio 2019/2022 che riguardano la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto, avvenuta oggi, 31 dicembre. Il sindacato Flc-Cgil ne ha dato notizia attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Scuola, mobilità docenti, educatori e personale ATA: sottoscritto nuovo contratto triennale 2019/2022 L’accordo sul testo del nuovo contratto relativo alla mobilità del personale ...

Coord.Naz.le Diritti Umani su accordo Mobilità docenti - ATA ed educativo : Ci rivolgiamo in maniera particolare a quei parlamentari, che, spesso appartenenti al mondo della scuola, avevano durante la campagna elettorale incontrato tanti insegnanti e ne avevano condiviso ...