Fedez annuncia il suo ritiro dalle scene | “Dopo il tour prenderò una pausa”

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Non solo ha detto addio a X Factor, ma ha deciso proprio di ritirarsi: con una storia sul suo profilo Instagram,hato infatti ai suoi fan che dopo ildi Paranoia Airlines si prenderà una pausa. “Dopo questosarà tempo di prendermi una pausa. Voglio che ci siate tutti, dobbiamo salutarci come si deve. Devo raccontarvi un po’ di cose prima di lasciarci per un po’. Vi prometto che sarà uno show che non avete mai visto prima, saremo io e voi”, ha scritto il rapper. Dietro a questa decisione potrebbe esserci la volontà di stare più tempo vicino alla moglie Chiara Ferragni e al figlio Leone. Nei prossimi mesigirerà l’Italia con il suodi concerti a tema Paranoia Airlines.L'articoloil suo: “Dopo iluna pausa” proviene da Il Fatto Quotidiano.