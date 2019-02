E' polemica su stato pila 8 del Morandi

C'è Grillo - non si placa la polemica. Freccero : 'È costato quanto un caffè di Fazio' : "Le sue sono apparizioni di segno politico, è ministro e vice-premier, mentre il programma su Grillo non aveva alcuna implicazione politica, neanche indiretta. Grillo era spettacolo puro . E nessuna ...

C’è Grillo - polemica sui 30mila euro di diritti. Freccero precisa : «Non vedo lo scandalo - il programma è costato davvero poco» : Beppe Grillo polemica su polemica. Lo speciale C’è Grillo, in onda questa sera su Rai2, continua a far discutere. In un primo momento, le critiche si erano concentrate sulla decisione del direttore della seconda rete, Carlo Freccero, di dedicare una puntata del nuovo format “C’è…” ai 40 anni di carriera del comico genovese (nonché padre del Movimento Cinque Stelle). Ora, invece, a suscitare nuovi attacchi è la ...

C’è Grillo - polemica sui 30mila euro di diritti. Freccero precisa : «Non vedo lo scandalo - il programma è costato davvero poco» : Beppe Grillo polemica su polemica. Lo speciale C’è Grillo, in onda questa sera su Rai2, continua a far discutere. In un primo momento, le critiche si erano concentrate sulla decisione del direttore della seconda rete, Carlo Freccero, di dedicare una puntata del nuovo format “C’è…” ai 40 anni di carriera del comico genovese (nonché padre del Movimento Cinque Stelle). Ora, invece, a suscitare nuovi attacchi è la ...

C'è stato un chiarimento tra Baglioni e Salvini sulla polemica-migranti : Matteo Salvini e Claudio Baglioni si sono chiariti nel corso di un colloquio telefonico pochi giorni dopo le dichiarazioni del cantante sui migranti. Il contatto - anticipato dal 'Corriere del ...

C'è stato un chiarimento tra Baglioni e Salvini sulla polemica-migranti : Matteo Salvini e Claudio Baglioni si sono chiariti nel corso di un colloquio telefonico pochi giorni dopo le dichiarazioni del cantante sui migranti. Il contatto - anticipato dal 'Corriere del mezzogiorno' - è stato confermato da fonti del Viminale. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, la settimana scorsa, Baglioni era stato molto critico sulla gestione del fenomeno migratorio da parte "dell'attuale governo ...

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. La direttrice di Ra1 : “È stato un comizio”. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo” : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Gianfranco D’Angelo e la polemica sulla pensione da 2mila euro : «Sono stato più cicala che formica» : Gianfranco D’Angelo a La Vita in Diretta su RaiUno torna sul tema della pensione che nei mesi scorsi aveva innescato una dura polemica: il comico aveva lamentato l’impossibilità di tirare avanti con 2mila euro al mese. Ora dice: «Sono stato più cicala che formica. E aggiunge: il non lavorare mi potrebbe anche uccidere. cicala, ma i soldi li ho distribuiti a tutti, questo lo posso dire con grande piacere, con orgoglio». Gianfranco D’Angelo ...