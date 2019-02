Dieta degli astronauti | come funziona e quanto perdi

La Dieta di San Valentino per accendere la coppia : i consigli degli esperti : Festeggiare San Valentino per il 20% degli italiani significa organizzare una cena romantica a casa o al ristorante, secondo i dati di Confesercenti. Per chi sceglie di stupire il partner restando tra le mura domestiche, gli esperti Luca La Fauci, nutrizionista, e Michele Spaccarotella, psicologo, psicosessuologo e psicoterapeuta dell’Istituto Italiano Sessuologia Scientifica, danno alcuni importanti consigli con cui accendere la serata, ...

Alimentazione : tutti in forma grazie alla Dieta degli astronauti : L’importanza dell’Alimentazione, si sa, è un tema sempre caldo. Unifarco, in linea con la propria mission di promozione della cultura del benessere, ha dato vita ad una campagna sviluppata con questo fine, partendo proprio dai dipendenti. L’azienda, infatti, è stata protagonista di un’eccezionale collaborazione con Stefano Polato – chef padovano che dal 2012 realizza i pasti per gli astronauti europei tra cui gli italiani Samantha Cristoforetti, ...

Dieta degli spinaci - via 3 chili in 7 giorni : ecco come funziona : Mai sentita la Dieta degli spinaci? Non sono solo ortaggi ovviamente sani e particolarmente gustosi che si prestano a un’infinità di ricette, ma anche l’ideale per tornare in forma. Gli spinaci, infatti, sono ricchi di sali minerali e vitamine, contengono per il 90% acqua e pochissime calorie, circa 29 ogni 100 grammi, riducono l’assorbimento degli zuccheri e aiutano a sciogliere i cosiddetti rotolini di grasso in eccesso. Senza contare che ...

Chi mangia tanti carboidrati vive più a lungo e meglio. La Dieta degli abitanti dell'isola di Okinawa ne è la prova : mangiare carboidrati fa bene. Anzi: mangiare carboidrati allunga la vita. Lo dimostrerebbe la dieta degli abitanti delle isole di Okinawa (Giappone) dove, ogni 100mila abitanti, si contano ben 68 centenari (più di tre volte il numero riscontrato in altre popolazioni a livello mondiale). La longevità degli abitanti delle isole di Okinawa risulta notevole anche se confrontata alla sola media giapponese, presentando il 40% di ...

Dieta degli spinaci : perdi 3 chili in 7 giorni : Gustosi, sani e super light, gli spinaci sono l’ideale per tornare in forma, grazie ad una Dieta che unisce gusto e leggerezza e che consente di perdere 3 kg in 7 giorni. Ricchi di sali minerali e vitamine, gli spinaci sono gli alleati perfetti per ottenere una linea invidiabile. Contengono per il 90% acqua e pochissime calorie, circa 29 ogni 100 grammi. Non solo: rinforzano i denti, riducono l’assorbimento degli zuccheri e ci ...

Dieta degli agrumi : arancia e pompelmo dimagrire 3 kg subito : La Dieta degli agrumi può far dimagrire subito di 3 kg in una settimana. Ecco come funziona e cosa si mangia a parte le arance, i pompelmi e mandarini

Dieta degli avanzi : come riciclarli senza ingrassare : Le feste hanno fatto quasi sicuramente alzare di qualche numero il peso sulla nostra bilancia: per quanto si possa stare attenti, rinunciare totalmente a qualche vizio è impossibile. Dai primi piatti gustosi, agli antipasti, senza dimenticare i contorni, i secondi e i temibili dolci, sicuramente abbiamo la casa ancora invasa da cibo. Ma come fare a non buttare via niente riuscendo nella titanica impresa di non aggiungere ulteriori chili ...