Diciotti, M5S: voto online su Salvini

Il M5S ha deciso di procedere alla consultazione, tramite la piattaforma Rousseau, sulla posizione da prendere sulin giunta per il processo aper il caso. In ambienti parlamentari si ipotizza, tra le altre, anche la data di lunedì 18 febbraio. L'accusa, nei confronti di, è di sequestro di persona per aver lasciato in mare 117 migranti. Sul blog delle Stelle ci sarà un video per spiegare agli iscritti la posta in palio e la responsabilità collegiale assunta da Conte,Di Maio,.(Di venerdì 15 febbraio 2019)