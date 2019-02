Borghi | Lega | rievoca l' Italexit Ma come si esce dall' euro?

Borghi ad Affari : Ue a guida Lega O è meglio che l'Italia se ne vada : "Punto a vincere le elezioni del 26 maggio per cambiare l'Europa. E se dico che questa sarà l'ultima chance per cambiare davvero l'Ue è perché spero di vincere e di poterlo fare". Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio... Segui su Affaritaliani.it

Claudio Borghi (Lega) : “Ue è tossica per noi - se non riusciamo a cambiarla è meglio uscirne” : Claudio Borghi (Lega) sostiene che l'Ue sia "tossica" per il nostro Paese: "Se a seguito di queste elezioni ci saranno i soliti 'mandarini' della Germania a guidare le politiche economiche, sociali e migratorie, a uso e consumo loro e a nostro danno, io dirò di uscirne. O riusciamo a cambiarla o dovremo uscirne"Continua a leggere

Giù le mani dall'oro di Bankitalia. Una lettera di Carla Ruocco (M5S) apre un fronte con Claudio Borghi (Lega) : Di chi è l'oro di Stato? Di chi sono le riserve auree contenute nel caveau della Banca d'Italia? Possono essere ritenute alienabili, magari per coprire parzialmente le onerosissime clausole dell'Iva che il Governo dovrà "pagare" nella prossima legge di stabilità?Alle prime due domande - come è noto - vuole rispondere il leghista Claudio Borghi. Il presidente della commissione Bilancio della Camera ha presentato una ...

Taglio stipendi parlamentari - Borghi - Lega - frena : "Non c'è nel contratto" : Noi del M5S l'abbiamo già fatto, ora però vogliamo farlo per legge per tutti, per restituire fiducia ai cittadini nelle istituzioni e dimostrare che si può fare politica in modo sano e non per ...

