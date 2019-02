Anche Ubisoft potrebbe salire sul treno dei battle royale | ma al momento non ha nulla da

eurogamer

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Sempre più importanti publisher sembrano vogliano saltare a bordo deldei, sulla scia dei successi di PlayerUnknowngrounds e Fortnite.Activision lo ha fatto con Call of Duty: Black Ops 4 e la modalità Blackout, EA con Apex Legends e la prossima modalitàdifield 5, e persino Rockstar è salito sul carro con non una ma due modalità per Red Dead Redemption 2.In tutto questo,non ha ancora lanciato un suo gioco. In effetti, la società ha pubblicamente criticato la prospettiva di includerne uno per alcuni dei suoi giochi. Questo, però,cambiare in futuro, come segnala Gamingbolt.Leggi altro...