Tav Torino-Lione | per Travaglio gli italiani pagherebbero il doppio dei francesi

Tav - alla commissione Trasporti della Camera l’audizione di Marco Giulio Ponti sulla realizzazione della Torino-Lione : alla commissione Trasporti della Camera si svolge oggi l’audizione del professor Marco Guido Ponti, che riferirà in merito all’analisi costi-benefici per la realizzazione dell’asse ferroviario Torino-Lione. L'articolo Tav, alla commissione Trasporti della Camera l’audizione di Marco Giulio Ponti sulla realizzazione della Torino-Lione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Torino - gatto di 6 kg precipita dall’otTavo piano e colpisce un passante : Si è risolta ieri davanti al giudice di pace una querelle che risale al luglio di due anni fa, quando il destino di un uomo e quello di un gatto si sono incrociati. L’uomo infatti era stato colpito dal gatto, precipitato disgraziatamente dall’ottavo piano. In seguito a quell’incidente, l’uomo aveva riportato gravi danni alla cervicale e aveva deciso, assistito dall’avvocato Giovanni Giaretti, di rivolgersi al ...

L'analisi costi-benefici boccia la Tav : Non leva traffico pesante a Torino - lo aumenta : Tgcom24 anticipa il documento che nemmeno Salvini ha letto: solo duemila Tir al giorno attraversano il Frejus

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Febbraio : Tav - la bufala dei Tir : il traffico più scarso è fra Torino e Lione : L’inchiesta Tav, ultima balla: falso che faccia sparire i camion dalle strade I numeri – Dal Frejus passano 2.100 veicoli al giorno, con le merci destinate al treno. Sono 6mila lungo la vuota e fallimentare BreBeMi di Giorgio Meletti Epuratori, epurate! di Marco Travaglio Ci sia consentito un sommesso, ma pressante invito ai nuovi padroni del vapore giallo-verdi: siete vivamente pregati di censurare, epurare, esiliare, ostracizzare ...

Tav - Crozza : “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di Maio e un c…”. Poi : “Vi spiego perché Giggino e Salvini litigano” : “Salvini si è fatto fotografare in Val di Susa con l’elmetto in testa. Sembrava che dovesse farlo direttamente lui il buco da 57 km. Mi dirai, il suo partito ha fatto un buco da 49 milioni… Arrivare a 57 è un attimo”. Così Maurizio Crozza sul vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nella copertina di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai1. Video Rai L'articolo Tav, Crozza: “Doveva unire Torino-Lione e invece divide Di ...

Il dossier nascosto che salva la Tav : dal gasolio al traffico - le motivazioni fragili sulla linea Torino-Lione : ROMA Il dossier, con tanto di verdetto negativo sulla Torino-Lione, è stato consegnato al ministero dei Trasporti il 9 gennaio scorso. Ottanta pagine di calcoli, tabelle e grafici che non...

Il dossier nascosto che salva la Tav : dal gasolio al traffico - le motivazioni fragili sulla linea Torino-Lione : Da tempo, del resto, si sapeva che i risultati sarebbero stato negativi proprio in considerazione del fatto che la scelta degli esperti era stata fatta dalla formazione politica, i 5Stelle, che ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : scontro sulla Tav Torino-Lione : Lo scontro interno al governo sulla Tav Torino-Lione continua, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono su due opposte barricate. Per quanto riguarda il M5S, in questi giorni si può spaziare tra le dichiarazioni dei suoi esponenti che hanno ribadito come la Tav sia, a loro modo di vedere, 'un progetto senza futuro' o 'un progetto inutile', fino ad affermare che 'i cantieri non sono mai partiti', cosa oggettivamente non vera. Se è vero che il ...

Torino - le intercettazioni dell’ex porTavoce di Appendino indagato per estorsione : “Adesso sono stufo. Se parlo lei cade” : “Se parlo lei cade. Dopo tutto quello che ho fatto per lei”. E poi: “Finora sono stato zitto. Ma sono stufo. Se aprissi bocca vedo cosa succederebbe”. Come dire: “Se parlo io, viene giù tutto”. sono le frasi che hanno inguaiato Luca Pasquaretta. L’ex portavoce della sindaca di Torino non sapeva di essere intercettato e al telefono usava un tono minaccioso nei confronti di Chiara Appendino. Ed è proprio a ...

Tav Torino-Lione - Luigi Di Maio assicura : “Finché saremo noi al Governo non si farà” : Il vicepremier Luigi Di Maio è intervenuto sull'argomento Tav in una diretta Facebook da Penne, in Abruzzo, dove si trova per il tour elettorale insieme ad Alessandro Di Battista: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, noi invece siamo col popolo". Toninelli ha annunciato che a breve sarà resa nota l'analisi sui costi benefici.Continua a leggere

Tav - Di Maio : 'Finché M5s è al governo Torino-Lione non ha futuro' : 'Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro'. Lo ha detto Luigi Di...