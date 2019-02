SportPesa Racing Point F1 | presentato l’erede del team Force India in Formula Uno – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Quando in tanti si interrogano sul senso dei Saloni Auto, in attesa di quello di Ginevra, c’è qualcuno che li sceglie per presentare al mondo una nuova monoposto che prenderà parte al prossimo Campionato di1. Il Salone in questione è quello del Canada, che si svolge a Toronto dal 1974 ed è il primo lancio assoluto di unUno in questa sede.IlF1. Nato l’anno scorso sulle ceneri della, è stato fondato da un consorzio creato da Lawrence Stroll, collezionista di auto, appassionato di motorsport e ricco imprenditore canadese: c’è lui dietro nomi come Tommy Hilfiger e Michael Kors.Nella scorsa stagione di1 ilha fatto 9 gare e ha avuto diversi problemi finanziari che ormai sono stati superati grazie a novi partner e sponsor. Tra questi è importantissima la nuova partnership annunciata con. Nata ...