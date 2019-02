Nugnes M5s | “Di Maio ha lo stesso conflitto di interessi che aveva Renzi E’

M5s - Paola Nugnes : "Abbiamo fallito - decisioni sempre calate dall'alto" : "Il Movimento non è più il Movimento. Dovevamo essere meglio dei partiti, superarli. Ammettiamolo: non siamo riusciti a realizzare la democrazia diretta". Alla senatrice Paola Nugnes , vicina a ...

Fondi residui dei rimborsi M5s a Rousseau. Nugnes attacca : "Inconcepibile" : Un organo centrale, creato apposta per "curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni degli stipendi e dei rimborsi" percepiti dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. E presieduto da Luigi Di Maio, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Si tratta del "comitato per le rendicontazioni e i rimborsi del Movimento 5 ...

Nugnes : "Se votano no su Salvini lascio M5S" : Roma, 30 gen., AdnKronos, - Si alza la tensione al Senato per la vicenda Salvini-Diciotti, tra l'ala 'ortodossa' del Movimento 5 Stelle ferma sulla scelta di dire sì all'autorizzazione a procedere nei ...

Nugnes - M5s - : no braccio di ferro su migranti in mezzo al mare : Roma, 8 gen., askanews, - 'Credo che il presidente del Consiglio Conte ed il presidente della Repubblica insieme al ministro Toninelli possano e debbano sbloccare una situazione che si è protratta ...

Paola Nugnes - M5S - con i sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. ' A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare ...

Paola Nugnes (M5S) con i sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. "A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare il decreto sicurezza. Mi riferisco al comune di Napoli, quello di Quarto, ma ci sono state mozioni in altre città, come Roma e Torino... La sollevazione dei sindaci è assolutamente comprensibile, perchè sono i primi che dovranno affrontare le ...

Paola Nugnes (M5S) : “Io sospesa… mi hanno rovinato il capodanno!” : Paola Nugnes sospesa dal M5S, lei dichiara: “rovinato il mio capodanno” L’intervento dei Probiviri del M5S ha innescato malcontento e polemiche nelle file dei pentastellati. Dopo le espulsioni dei senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e degli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli, un intervento tra il rammaricato e un po’ disilluso viene da parte della senatrice Paola Nugnes tramite Facebook. Nugnes e la sua ...

Nugnes attacca il M5s : “Perché non me lo hanno detto che era sogno?” : Il durissimo intervento dei vertici del Movimento sui senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis sortisce i primi effetti. La senatrice 5 stelle, Paola Nugnes, esplode: "Alla stesura del programma Migrazione, almeno, avrebbero potuto dire "no, vi state sbagliando". Al mio discorso contro il decreto Minniti-Orlando sulla sicurezza e il Daspo nelle citta', almeno.. Perche' non mi hanno chiamata e non mi hanno detto, prima, "che dici, uno vale ...

Malcontento dentro M5S dopo le espulsioni. Nugnes : "Uno vale uno? Un sogno" : La "calma" degli espulsi che tirano dritto e il Malcontento dell'ala ortodossa. Il durissimo intervento dei vertici del Movimento sui senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis sortisce, innanzitutto, questo duplice effetto. Con un'appendice "rischiosa": l'assottigliamento della maggioranza al Senato dove M5S e Lega ora possono contare su 165 parlamentari più due ex pentastellati (Maurizio Buccarella e Carlo Martelli) e due esponenti ...

M5s - lo sfogo della grillina Paola Nugnes : "Perché non ce l'hanno detto prima" : La grillina sempre più ex Paola Nugnes lancia un duro attacco al M5s nel giorno di Capodanno, mentre la sua permanenza nel Movimento è legata a un procedimento ancora in corso da parte del Collegio dei Probiviri. Sulla sua pagina Facebook, la parlamentare scrive con grande amarezza: "Mi sono sveglia

M5S - Nugnes : uno vale uno? Mi sbagliavo : ANSA, - ROMA, 1 GEN - "Alla stesura del programma Migrazione, almeno, avrebbero potuto dire "no, vi state sbagliando". Al mio discorso contro il decreto Minniti-Orlando sulla sicurezza e il Daspo ...

Nugnes attacca il M5s : "Uno vale uno? Un sogno" : 'Mi sono svegliata con questo pensiero, e sì mi hanno rovinato il Capodanno, che dire, e se mi fossi sbagliata io?': così la senatrice M5s, Paola Nugnes , in un post su Facebook all'indomani della ...

Espulsioni M5s - Nugnes 'Capodanno rovinato. Uno vale uno Un sogno' : Dopo l'espulsione dal M5s dei parlamentari Gregorio De Falco , Saverio De Bonis e degli europarlamentari Giulia Moi e Marco Valli , oggi a parlare per esprimere il proprio rammarico è la senatrice ...

Nugnes - M5s - : "Nella manovra c'è molto che non va" : 'Questa manovra finanziaria è molto attesa e molto voluta dagli italiani. Ed è per questo che credo sia giusto appoggiarla nelle sedi istituzionali. Purtroppo però c'è anche molto che non va' . A ...