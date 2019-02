L' Inter vince anche senza Icardi | Rapid Vienna ko 1-0 con Lautaro Martinez

L'Inter senza Icardi vince a Vienna - decide Lautaro Martinez : Aspettando di capire se e come si ricomporrà la frattura con Mauro Icardi, L'Inter si gode il suo alter ego. Indossa il numero dieci, ha il sangue argentino come l'ex capitano e sta iniziando a ...

Europa League - una brutta Inter vince a Vienna contro il Rapid : basta un rigore di Lautaro : Aspettando di capire se e come si ricomporrà la frattura con Mauro Icardi, l'Inter si gode il suo alter ego. Indossa il numero dieci, ha il sangue argentino come l'ex capitano e sta iniziando a segnare con una certa frequenza. Dopo il gol vittoria contro il Parma, Lautaro Martinez si ripete anche in

Roghi di rifiuti - controllo Interforze tra le province di Napoli e Caserta : Operazione di controllo straordinario del territorio di Aversa e dei comuni di Mugnano di Napoli, Nola, Villaricca, Acerra, Sant'Antonio Abate, Giugliano in Campania, Mondragone, Gricignano d'Aversa, ...

Rugby - Conor O’Shea : “Far vincere l’Italia vale una carriera Intera. Abbiamo un grande futuro - si vede la luce” : L’Italia del Rugby sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia, le 19 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni rappresentano un vero e proprio record, la nostra Nazionale fatica a tenere testa alle big della palla ovale e il CT Conor O’Shea è sempre messo in discussione: non si vedono grandi passi in avanti, il gioco latita e manca sempre qualcosa per provare a vincere una partita nel torneo più prestigioso. La ...

Flotte - La nostra Intervista a Vincenzo Varriale (Nissan) : Nel corso del 2018 la Nissan ha immatricolato in Italia 54.606 auto, con un calo del 12,94% rispetto allanno precedente e una quota di mercato pari al2,86% (dati Unrae). Ecco la nostra intervista a Vincenzo Varriale, direttore vendite della Nissan Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel 2019?Alla Nissan abbiamo previsto importanti aggiornamenti nella nostra gamma a favore della nostra ...

Festival di Sanremo : vince Mahmood stupendo l'Intera Italia : Il Festival di Sanremo è finito e dietro di sé ha lasciato, come ogni anno, molte polemiche e schieramenti. A vincere la 69° edizione della canzone Italiana è stato Mahmood, il cantante Italiano di origini egiziane, con la canzone “Soldi”. Il vincitore era approdato alla kermesse sanremese grazie alla vittoria ottenuta al Festival di Sanremo Giovani che si è svolto a gennaio. La canzone parla del suo rapporto difficile con il padre e di come ...

Sanremo 2019 - Simone Cristicchi vince il Premio Sergio Endrigo per la miglior Interpretazione con Abbi cura di me : di Emiliana Costa Simone Cristicchi ha vinto il Premio 'Sergio Endrigo' come miglior interpretazione , con la canzone Abbi cura di me . A Cristicchi sono andati 85 voti degli accreditati all'Ariston ...

Intervista a Beppe Sala : «Con i sindaci si vince portano energie nuove» : SASSARI. Il simbolo del centrosinistra che vince, del nuovo potere rampante dei sindaci manager è Beppe Sala. Il primo cittadino di Milano è il volto del nuovo centrosinistra, quello che sembra aver ...

Inter - Spalletti in conferenza manda un messaggio alla squadra : “in campo si vince con cuore ed orgoglio” : La conferenza stampa di Spalletti LIVE – E’ un momento molto difficile in casa Inter, la squadra nerazzurra è reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Bologna ed adesso non può permettersi passi falsi contro il Parma. Partita molto difficile per i nerazzurri, ecco le parole della vigilia di Luciano Spalletti in conferenza. “ciò che conta è riuscire ad andare in campo e fare una prestazione che ci ...

F1 - Ferrari - Wehrlein : 'Farò del mio meglio per aiutare Vettel e l'Intera squadra a vincere il campionato' : Farò del mio meglio per aiutare Sebastian Vettel e l'intera squadra della Ferrari a vincere il campionato del mondo ". Auto Bild ha inoltre sottolineato che il principale lavoro al simulatore sarà ...

Inter - Marani : 'Manca abitudine a vincere e leadership. Nainggolan? Manda messaggi negativi alla squadra' : Per l'Inter è senza dubbio un momento difficile, dal punto di vista fisico e psicologico: stanno venendo a galla i limiti della squadra. E' come se emergesse e diventasse visibile la difficoltà ...