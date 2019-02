Icardi | c' è Wanda Nara nel mirino dell' Inter

Icardi - è tutta colpa di Wanda Nara : ora rischia multa o sospensione : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Inter-Icardi, rottura totale: l'attaccante non parte per Vienna Icardi non è più capitano dell'Inter: sui social si scatena l'...

Icardi tradito dalla squadra torna da Wanda : Mauro Icardi tradito dall’Inter, rifiuta di partire per Vienna e torna a casa da Wanda.Un allenamento come tanti altri sotto il sole di Appiano, l’incontro con la dirigenza al completo e il tecnico Spalletti prima di pranzo per ricevere la notizia più inaspettata, il rifiuto di salire sull’aereo per Vienna, la fuga verso la famiglia, nella casa a due passi da San Siro, per stare con Wanda e i bambini e provare a metabolizzare, ad ...

Icardi perde la fascia - la crisi con l’Inter parte da Wanda : Analizziamo insieme il caso Icardi, via la fascia di Capitano, lo spogliatoio si divide tra favorevoli e contrariL’ufficialità arriva circa 15 minuti dopo la comunicazione dei dirigenti riuniti ad Appiano, ovvero l’a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e il cfoo Giovanni Gardini, e dell’allenatore Luciano Spalletti allo stesso Icardi, al termine della rifinitura prima della partenza per Vienna.L’attaccante ha ascoltato, ha esposto le sue ...

Wanda "sfascia" Icardi e l'Inter. Lo spogliatoio non li regge più : Un comunicato secco, poche parole per aprire un mondo. Perché se è vero che Handanovic nuovo capitano sia una notizia, è ancor più vero che la notizia grossa è che Mauro Icardi non lo sia più. Finita?...

Il giornalismo e Wanda Nara. Per il Corsera Icardi ha l’Edipo irrisolto : “Il battito di ciglia versione 3.0” Ci aspettavamo una rassegna stampa infarcita di bassezze nei confronti di Wanda Nara. E dobbiamo dire che in parte siamo rimasti delusi. Ci ha, per fortuna, riscattati il Corriere della Sera. Con una firma femminile, peraltro spesso autrice di grandi pezzi: Gaia Piccardi ieri posseduta da Carlo Giovanardi. La giornalista scrive che mai il variegato mondo dei procuratori, quella suburra in giacca e lupetto ...

Inter - la gestione del caso Icardi è da applausi : attacchi - capricci - speculazioni e Wanda Nara - un capitano è tutt’altra cosa! : applausi all’Inter, applausi a Marotta: la gestione del caso Icardi è da grande squadra, il club viene prima dei capricci di un calciatore L’Inter sta vivendo un momento molto delicato della sua stagione, anzi, molto di più. Si tratta di uno snodo chiave per il futuro della società, dato che la rottura con Mauro Icardi porterà quasi certamente al suo addio in estate e ad un cambio di rotta repentino in merito alle scelte di ...

Sconcerti a CM : 'Messaggio a Icardi e Wanda - l'Inter non è cosa vostra! Zaniolo giocatore universale. Su Sarri...' : E' normale che Icardi - uno dei primi 3-4 centravanti al mondo - cerchi anno dopo anno di migliorare il suo status economico, questo è accettabile. Non è accettabile che questo metta in ginocchio una ...

Caso Icardi - la bordata della sorella a Wanda Nara e la reazione social : Scoppia il Caso Icardi all’Inter, l’attaccante non è stato convocato per la gara di Europa League ed in più è stata tolta la fascia di capitano, affidata poi ad Handanovic. Sul rinnovo Wanda Nara aveva rassicurato tutti: “Sul rinnovo non c’e’ fretta, ma Mauro andrebbe piu’ tutelato dall’Inter: a volte da dentro escono cattiverie su di lui”. In tanti adesso hanno commentato la decisione, tra ...

Inter - Icardi non è più capitano/ Non convocato per Vienna 'Wanda punta dell'iceberg' : Icardi non è più il capitano: fascia a Samir Handanovic. Il numero 9 non convocato per la sfida di Europa League: 'Wanda Nara solo la punta dell'iceberg'

Bufera Icardi - la sorella contro Wanda Nara. Brozovic - 'like' alla scelta dell'Inter : MILANO - ' Cronaca di una morte annunciata. Povero fratello mio, perché continui a permettere questo?' . Ivana Icardi , sorella dell'attaccante argentino, commenta così su Twitter la decisione dell' Inter di ...

Perchè Icardi non è più il capitano dell’Inter? Personalità e… Wanda : ecco tutti i motivi alla base della decisione : Mauro Icardi non è più il capitano dell’Inter: scarsa leadership in spogliatoio e nessuna presa di posizione sulle dichiarazioni della moglie Wanda, il club nerazzurro decide per il cambio di rotta Con un tweet breve e diretto, apparso senza anticipazioni nè proclami verso l’ora di pranzo, l’Inter ha comunicato ai propri tifosi di aver sollevato Mauro Icardi dal ruolo di capitano. Il giocatore non è stato nemmeno ...

Rottura Icardi-Inter - il tweet della sorella di Mauro è... velenoso : ancora un attacco a Wanda Nara : ... ancora un duro attacco a Wanda Nara dopo l'annuncio dell'Inter di togliere la fascia da capitano a Maurito e di non convocarlo per la sfida contro il Rapid Vienna ' Cronaca di una morte annunciata. ...

Inter - Wanda e la fascia della discordia non più sul braccio di Icardi : Quello che è successo oggi alle 12 e 30 circa ha del clamoroso, in casa Inter si cambia, il padrone della fascia di capitano non sarà più il bomber Mauro Icardi. Il comunicato con cui su Twitter si annuncia il nuovo corso è breve sintetico e non lascia spazio ad Interpretazioni, con effetto immediato il nuovo capitano della squadra nerazzurra da oggi sarà Samir Handanovic. Il portierone nerazzurro erediterà così la fascia, che è stata per tre ...

Rottura Icardi-Inter - il tweet della sorella di Mauro è… velenoso : ancora un attacco a Wanda Nara : Ivanna Icardi ci va giù pesante: ancora un duro attacco a Wanda Nara dopo l’annuncio dell’Inter di togliere la fascia da capitano a Maurito e di non convocarlo per la sfida contro il Rapid Vienna “Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché continua a permettere tutto ciò? All’Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avesse alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di lui, ...