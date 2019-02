M5s : il 'ribelle' Forello - 'in crisi d'identità - basta rincorrere Lega' (2) : (AdnKronos) - "Se si vuole ripartire - è il ragionamento di Forello - il M5s deve fare delle scelte coraggiose". Quali? "Rivedere il decreto sicurezza sotto il profilo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari e rivalorizzare il sistema degli Sprar, che a livello comunale sono l'unica forma di

Forello - M5S - : "Basta rincorrere la Lega - noi in crisi di identità' : ... sta alla base anche del calo dei consensi, "determinato in parte dal fatto di essere forza di governo e in quanto tale più esposta alle critiche, ma anche e forse soprattutto a una politica non ...