Ci auguriamo che il Veneto respinga la proposta di regolamentare la prostituzione

Raffella Carrà : "I 5 Stelle si sono resi conto che criticare è più facile che fare. Ora c'è questa cosa gialloverde : auguriamoci funzioni" : Raffaella Carrà sta per tornare in tv, con un nuovo programma che partirà il 28 marzo, in una veste esclusiva: intervisterà personaggi del nostro tempo e non sarà dunque protagonista del tradizionale show con canti e balli. Lo ha rivelato in una intervista a Vanity Fair per il quale sarà modella di copertina nel numero del 13 febbraio.Raffaella, 75 anni, rivoluzionaria signora della tv, parla del suo ritorno ...