Basket | Serie A1 femminile 2019 | ufficializzato il blocco delle retrocessioni dopo la

Club Basket Frascati (serie B/f) - Frisciotti : «Stagione travagliata - ma ai play off ci proveremo» : Roma – E’ terminata la stagione regolare della serie B femminile e quindi anche del Club Basket Frascati. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno concluso il loro torneo al sesto posto e ora attendono i play off: si parte il 23 febbraio con la prima gara in casa di Santa Marinella che poi farà visita alle tuscolane e avrà l’eventuale bella da giocare tra le mura amiche. Tra l’altro le tirreniche sono state l’ultimo avversario del gruppo ...

Serie A Basket – Enzo Esposito si dimette dalla panchina della Dinamo Sassari : al suo posto c’è Pozzecco : Enzo Esposito ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore della Dinamo Sassari: al suo posto chiamato Gianmarco Pozzecco Clamoroso cambio di panchina nel campionato di Serie A. Enzo Esposito non è più il coach della Dinamo Sassari. L’allenatore casertano ha rassegnato le sue dimissioni dalla società sarda dopo il ko contro Torino dell’ultima giornata (il terzo consecutivo per gli isolani). La società ha affidato l’incarico di ...

Basket - Serie A : Esposito si dimette - addio al Banco di Sardegna per motivi personali : TORINO - " La Dinamo Banco di Sardegna comunica che nella giornata di oggi, per ragioni personali e indipendenti dal progetto sportivo, Vincenzo Esposito ha dato le dimissioni dalla guida tecnica ...

Basket Serie A : Esposito lascia il Banco di Sardegna per motivi personali : ROMA - Vincenzo Esposito ha deciso di dimettersi dal ruolo di allenatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari . Il tecnico ha preso la decisione per motivi personali e ha comunicato le dimissioni ...

Basket - Serie A : Enzo Esposito si dimette - colpo di scena a Sassari : colpo di scena nella Serie A di Basket: Enzo Esposito, allenatore della Dinamo Sassari, si è dimesso. Il coach casertano ha deciso di abbandonare la panchina dopo la terza sconfitta consecutiva ma il ko di Torino non aveva compromesso più di tanto la classifica dei sardi che sono in piena corsa per un posto nei playoff e che nel weekend devono disputare la Final Eight di Coppa Italia. Le dimissioni, presentate ieri sera, sono tutte da chiarire e ...

Basket - Serie A : Vincenzo Esposito lascia la Dinamo Sassari : Basket, Serie A: Vincenzo Esposito ha deciso di lasciare Sassari dopo la sconfitta contro Torino, dimissioni accettate Basket, Serie A: Vincenzo Esposito non è più l’allenatore della Dinamo Sassari. Dopo la sconfitta contro Torino, il tecnico campano ha rassegnato le dimissioni e dopo qualche ora di riflessione la società ha deciso di accettarle, cambiando dunque guida tecnica. Ancora non è noto il nome del tecnico che prenderà il ...

Basket - i migliori italiani della 19^ giornata di Serie A. La notte di Giancarlo Ferrero - brilla il trio Della Valle-Burns-Fontecchio : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per i nostri giocatori nel diciannovesimo turno di Serie A, l’ultimo prima Della Coppa Italia. A prendersi la scena è un veterano emerso tardi nel nostro campionato, ma finché si sta sul parquet il “troppo tardi” non esiste, fortunatamente. Giancarlo Ferrero trova la sua miglior prestazione in carriera in Serie A: 28 punti in 22 minuti, 5/6 da due, 6/7 da tre e 27 di valutazione per ...

Basket - i migliori italiani della X giornata di Serie A. E’ la notte di Giancarlo Ferrero - ma anche il trio Della Valle-Burns-Fontecchio va : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per i nostri giocatori nel diciannovesimo turno di Serie A, l’ultimo prima Della Coppa Italia. A prendersi la scena è un veterano emerso tardi nel nostro campionato, ma finché si sta sul parquet il “troppo tardi” non esiste, fortunatamente. Giancarlo Ferrero trova la sua miglior prestazione in carriera in Serie A: 28 punti in 22 minuti, 5/6 da due, 6/7 da tre e 27 di valutazione per ...

Basket - Serie A : Milano travolge Pesaro - Venezia si arrende a Trento : Dopo le vittorie di Cantù e Cremona il sabato e di Avellino nell'anticipo delle 12, si è completata la diciannovesima giornata di Serie A. Da giovedì il campionato lascia spazio alla Final Eight di ...

Basket - Serie A 2019 - 19a giornata : Trento espugna Venezia al supplementare - Brindisi comoda su Pistoia : La diciannovesima giornata della Serie A 2018-2019 si conclude con un risultato a sorpresa e un largo scarto. L’imprevisto lo confeziona Trento, che va a vincere al supplementare a Venezia dopo aver rischiato di gettare via un enorme vantaggio, mentre il largo divario è quello che Brindisi infligge a Pistoia, regalando una notte felice alla gente del PalaPentassuglia. UMANA REYER Venezia-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 77-81 dts (13-22, 23-44, ...

Basket - Serie A 2019 - 19a giornata : Trento espugna Venezia al supplementare - Brindisi comoda su Pistoia : La diciannovesima giornata della Serie A 2018-2019 si conclude con un risultato a sorpresa e un largo scarto. L’imprevisto lo confeziona Trento, che va a vincere al supplementare a Venezia dopo aver rischiato di gettare via un enorme vantaggio, mentre il largo divario è quello che Brindisi infligge a Pistoia, regalando una notte felice alla gente del PalaPentassuglia. UMANA REYER Venezia-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 77-81 dts (13-22, 23-44, ...

Basket - Serie A : Trento espugna Venezia dopo un supplementare - successo per Brindisi - la classifica : Basket, Serie A: Brindisi prosegue la propria corsa verso i playoff, vittoria importante per Trento in quel di Venezia Basket, Serie A, si è conclusa la 19ª giornata di campionato. Tra Venezia e Trento è stato spettacolo, una gara molto equilibrata terminata solo dopo un supplementare. Watt ha infatti segnato il canestro che ha portato Venezia all’overtime, ma Trento ha avuto modo di trovare le forze per un nuovo allungo chiudendo la ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 - 17a giornata : Venezia in testa da sola - ok Ragusa - Broni e Sesto San Giovanni. In coda Empoli espugna Battipaglia : La diciassettesima giornata di Serie A1 femminile va in archivio con il ritorno dell’Umana Reyer Venezia in testa alla classifica, dopo la vittoria sul campo di una mai realmente doma Vigarano. Nel miglior match di giornata, invece, è Ragusa ad avere la meglio su San Martino di Lupari, mentre Empoli espugna Battipaglia al supplementare. PASSALACQUA Ragusa-FILA SAN MARTINO DI LUPARI 69-64 (26-14, 39-34, 58-53) Secondo posto in classifica ...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Milano asfalta Pesaro! Torino torna al successo contro Sassari - Varese espugna Trieste : Prosegue con le altre tre partire in programma questo pomeriggio la 19a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Tutto come da pronostico tra Milano e Pesaro, con la formazione di Pianigiani che ha riscattato la sconfitta a tavolino contro Pistoia ed è tornata al successo anche in campionato. Vittoria importantissima in chiave salvezza per Torino contro Sassari, mentre Varese ha lanciato un significativo segnale di risveglio espugnando il ...