Bagarre alla Camera | Fico | ' Ho chiesto di aprire un' istruttoria'

Bagarre alla Camera - il Pd tira fascicoli a Fico e lascia l’aula : Duro scontro in aula alla Camera tra il Pd e il presidente Roberto Fico. Durante l'esame della legge costituzionale sul referendum propositivo, è salita la tensione quando il deputato M5s Giuseppe D'Ambrosio ha mimato il gesto delle manette verso il deputato del Pd Gennaro Migliore. A quel punto il Pd, prima con Enrico Borghi, poi con Emanuele Fiano, ha chiesto di espellere il deputato pentastellato minacciando, in caso contrario, di ...

Bagarre alla Camera - i deputati Pd protestano contro Fico e lasciano l'Aula | Il presidente : "Arrivederci" - poi si scusa : La polemica è nata dal gesto delle manette fatto da un deputato M5s a un collega dem che ne hanno chiesto, invano, l'espulsione

Il governo pone la fiducia sul decreto semplificazioni. E' Bagarre alla Camera : Il provvedimento ha già avuto il via libera al Senato dopo l'altolà del Quirinale e la conseguente cancellazione di numerosi emendamenti. Pd e Forza Italia attaccano: 'Parlamento espropriato di ogni ...

Dl Semplificazioni : governo pone la fiducia - Bagarre in Aula alla Camera : Il governo, con il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha posto la questione di fiducia sul decreto Semplificazioni, all'esame della Camera. Al momento dell'annuncio da parte del ministro è scoppiata la bagarre in Aula, con la protesta delle opposizioni. In particolare, il Pd con Enrico Borghi, ha lamentato "l'espropriazione" del Parlamento. "Ormai è diventata una consuetudine da parte del governo del cambiamento ...

