All’asta capolavoro di Gauguin | sul retro nasconde una sorpresa

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Ungiovanile diverrà messo all'asta da Sotheby's. Il quadro, "Il giardino di Pissarro" in 140 anni è stato esposto in pubblico solo due volte e ha un particolare che lo rende unico: sulha dipinto due suoi autoritratti. Sul fronte campeggia invece una visuale del giardino della casa di Pissaro, chedefiniva "caro insegnante"."In questo quadro abbiamo un magnifico tributo dial suo maestro. Mostra la sua casa ma siamo sicuri quasi al 100% che sotto l'ombrello ci sia lo stesso Pissarro - racconta Aurelie Vandevoorde, direttore del reparto impressionisti della casa d'arte. Il quadro è arrivato fino ad oggi in condizioni perfette, non ha mai avuto bisogno di restauri o ritocchi. Merito della famiglia che lo ha conservato e protetto nella sua collezione privata per 100 anni.