Agricoltura sostenibile | Mac presenta il piano di coltivazione per Monterusciello

Un' Agricoltura più sostenibile e rispettosa delle vocazioni territoriali : Siamo il paese con la maggiore diversità varietale in Europa, un patrimonio inestimabile di piante e alberi da preservare, che contribuisce alla bellezza del nostro paesaggio. Eppure dove si incontrano e si confondono Lazio, Umbria e Toscana - uno de cuori verdi dell'Italia tra Tuscia e Maremma che non a caso ha fatto da sfondo al film Le Meraviglie che nel 2014 si è aggiudicato il Gran Premio della Giuria al Festival del cinema di ...

Attenzione - l'Agricoltura sostenibile non è soltanto quella bio : Dallo scorso 9 gennaio è in discussione in Senato il Disegno di Legge ' Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con ...