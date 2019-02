Parlamento Ue | bocciata la richiesta di bloccare i fondi per gli Stati che non rispettano

Il governo spagnolo potrebbe indire elezioni anticipate se la legge di bilancio fosse bocciata dal Parlamento - dice Reuters : Secondo quanto riferito a Reuters da fonti del governo spagnolo , il primo ministro Pedro Sanchez potrebbe indire elezioni anticipate se il parlamento non dovesse approvare la legge di bilancio per il 2019. Per ottenere l’approvazione il governo , che alla Camera

Record di No in Parlamento : bocciata la Brexit di May. Ma lei resiste : “Non lascio” : La Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo fra Theresa May e l’Ue del 26 novembre scorso. Una sconfitta sonora, uno schiaffo secco come mai un premier in carica aveva subito. ...