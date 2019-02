Berlusconi agli italiani | Siete una vergogna Aprite gli occhi

Forza Cavaliere Berlusconi - la battaglia contro il m5s la vincerai - parola di Feltri : Secondo Vittorio Feltri, Berlusconi ha un arma per contrastare e buttare a terra il M5S, attaccare il reddito di cittadinanza Finalmente Forza Italia si è data una mossa. Ha capito, pur con deplorevole ritardo, che l’unica maniera per mettere a sedere il M5S è quello di impedirgli la distribuzione urbi et orbi del reddito di cittadinanza. Cosa che si può fare in un solo modo: raccogliere le firme allo scopo di indire un referendum ...

Sanremo 2019 - quella sera che Venditti sostituì Berlusconi al fianco di Baglioni : Avrebbe dovuto esibirsi Berlusconi. Cantare in diretta a L’Ultimo Valzer di Fazio e Baglioni, in onda su RaiDue. Era il 1999. A bloccare il suo intervento fu Enzo Cheli, allora presidente dell’Authority per le Telecomunicazioni, in base alle disposizioni che vietano la partecipazioni di politici a trasmissioni non di propaganda elettorale alla vigilia delle votazioni (le regionali erano imminenti). Al suo posto, accanto a Baglioni, ...

Pio e Amedeo vincono Sanremo 2019 anche senza zoccoli tra Salvini - Berlusconi e l’occhiataccia di Cocciante a Baglioni : Siamo ormai nel bel mezzo di Sanremo 2019 e in attesa della terza serata che segnerà il giro di boa di questa edizione, sembra proprio che i meccanismi non siano ancora ben oliati. Nonostante le promesse della vigilia, Claudio Baglioni non riesce proprio a lasciare spazio alle amate sigle che negli anni hanno fatto la storia del Festival e della nostra infanzia, e così da il via alla terza serata con una noiosa e stonata Noi no, questa volta in ...

Marco Travaglio - avvocato M5s : la difesa d'ufficio di Beppe Grillo in Rai. Ma ai tempi di Berlusconi... : Non si lascia sfuggire alcuna polemica contro i "suoi" grillini, Marco Travaglio, pronto a difenderli colpo su colpo. Su tutto. Ogni giorno. E l'articolo sul Fatto Quotidiano di domenica 27 gennaio non fa eccezione. Il direttore, infatti, si presta alla difesa di Carlo Freccero e di Rai 2: lunedì se

"Continua la nostra battaglia per l'Italia" - gilet azzurri Berlusconiani anche nelle piazze molisane : ... aumentare l'Iva dal 2020, aumento del debito pubblico per noi e per le generazioni future, la falsa flat tax della Lega, interventi negativi contro gli investimenti e l'economia, bloccare le grandi ...

Cagliari - Berlusconi dopo 12 anni torna sul predellino : “Realizzerò i vostri sogni”. Poi sbaglia la data delle elezioni : “Voglio contribuire a realizzare i progetti e i sogni che portate nel cuore per voi e per le persone a cui volete bene”. Cosi’ l’ex premier Silvio Berlusconi si è rivolto alla folla che lo ha accolto a Cagliari, al secondo e ultimo giorno di tour elettorale per le suppletive del 20 gennaio. Il leader di Forza Italia per parlare alla gente, assiepata intorno alla sua auto, è salito sul predellino del veicolo per vedere ...

Barbara Berlusconi - la replica a Renato Farina : "Perché ho scritto una lettera al Fatto di Marco Travaglio" : Pubblichiamo la replica di Barbara Berlusconi all'articolo di Renato Farina. E, di seguito, la contro-replica di Farina. Gentile Renato Farina, leggo con stupore quanto da lei scritto. Non lo condivido, ovviamente. "Figlia ingrata" perché commento su Il Fatto Quotidiano il tema della discriminazione

Pietro Senaldi - #90Secondi : Cara Barbara Berlusconi - ma sai cosa scrive di tuo padre Travaglio ogni giorno? : Non è una velina, Barbara Berlusconi, ma ingrata sicuramente sì. Sfogliando i quotidiani, ha fatto effetto la lettera scritta dalla figlia del Cavaliere a Marco Travaglio, per dire la sua sul caso delle donne "ghettizzate" allo stadio di Gedda, in Arabia, in cui si disputerà la finale di Supercoppa

Raidue - Freccero fa fuori Silvio Berlusconi in campagna elettorale con Daniele Luttazzi e Marco Travaglio : La Raidue grillina di Carlo Freccero avanti come un Tir contro Silvio Berlusconi . Il neo-direttore di rete ha annunciato l'intenzione di riportare subito a viale Mazzini 'l'esiliato' Daniele Luttazzi,...

Barbara Berlusconi scrive a Marco Travaglio : 'Rispetto per le donne - quanta ipocrisia' : Ecco perché, è l'amara considerazione della Berlusconi, 'solo al calcio è assegnato da sempre il compito di salvare il mondo . In questo trovo molta ipocrisia '.

Barbara Berlusconi scrive a Travaglio per dire la sua sulla Supercoppa in Arabia : 'Ma è ipocrita assegnare al calcio il compito di salvare il mondo'. L'ex ad e vicepresidente del Milan tra il 2013 e 2017 ha sottolineato che la storia 'ci ha insegnato, penso alle Olimpiadi, che non ...

Barbara Berlusconi scrive a Travaglio per dire la sua sulla Supercoppa in Arabia : La notizia, forse, è che Barbara Berlusconi abbia scelto il Fatto Quotidiano - giornale storicamente 'nemico' di Silvio Berlusconi e teatro di importanti inchieste giornalistiche sulla famiglia del leader di Forza Italia - per dire la sua sulla sfida di Supercoppa tra Milan e Juventus che si giocherà il 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita. "Non doveva essere organizzata in un Paese in cui non ...

Berlusconi all'attacco della Manovra : 'Questa legge danneggia i giovani - ruba agli anziani - punisce chi fa il bene' : Questa legge di bilancio - che nessun governo serio avrebbe potuto presentare - è il logico coronamento di una politica economica che ha già impoverito i risparmi degli italiani, ha creato sfiducia ...

Berlusconi attacca i grillini : “rubano la pensioni agli anziani” : Non usa giri di parole Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia boccia la Manovra affermando che “ipoteca il futuro