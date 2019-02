Il titolo di Libero su Sanremo | Il Festival dell' immigrazione che passa da Modugno

Platinette in soccorso di Libero : 'Non siete omofobi. Chi vi boicotta è peggio del vostro titolo' : Quando ero giovane, giravo le balere della bassa padana a fare spettacoli con un gruppo di travestiti. Uno di loro, brutta come la morte, oggi fa il preside a Salerno, e magari la sera si traveste ...

Platinette in soccorso di Libero : "Non siete omofobi. Chi vi boicotta è peggio del vostro titolo" : Platinette, pensaci tu: abbiamo sbagliato con quel titolo, «Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay»? «Il titolo non mi è piaciuto ma, per dirla come Adrian, francamente me ne infischio. La tutela dei diritti degli omosessuali è sacrosanta però deve accompagnarsi alla capacità di essere obiettivi

Platinette : "Il titolo sui gay non era aggressivo - solo un po' superficiale. Ma Libero non è omofobo" : Il titolo di Libero ("Calano fatturato e Pil, aumentano i gay") non è piaciuto a Platinette ma lei non si è sentita offesa. "Erano chiari l'intento provocatorio e scherzoso e la mancanza di una volontà di insultare". A dichiararlo è la stessa drag queen in un'intervista firmata da Pietro Senaldi sulle colonne di Libero. Io non mi sono offeso. Erano chiari l'intento provocatorio e scherzoso e la mancanza di una ...

Vittorio Feltri : "Il titolo di Libero? Sono 40 anni che provoco - non prendetemi troppo sul serio" : Secondo Vittorio Feltri, ci siamo cascati ancora. Il direttore di Libero ha parlato con Il Foglio dopo l'ennesimo titolo incendiario del suo giornale: "Cala il pil, aumentano i gay", alludendo a qualche sorta di correlazione tra le due cose. "Certo che provoco. Lo faccio apposta. Non prendetemi troppo sul serio", ha detto nell'intervista."Guarda che io posso anche esagerare, ma poi ci Sono una sintassi e una semantica che rispetto perché ...

Gay - Crimi : «titolo Libero omofobo - via alla procedura per bloccare fondi» : Il titolo del giornale di martedì mattina giudicato «ignobile» dal sottosegretario all'Editoria M5S. Il vicepremier Di Maio: «Scriveranno queste idiozie senza più un euro di fondi pubblici»

Libero - Ristora ritira la pubblicità dopo il titolo sui gay. “Travolti dalle telefonate” : dopo l’ultimo titolo, Ristora ritira la pubblicità da Libero. Come riporta il sito Lettera43, il marchio di bevande solubili, che fa capo all’azienda bresciana Prontofoods, ha deciso di non comparire più nelle prime pagine del quotidiano fondato da Vittorio Feltri, dopo le polemiche seguite alla scelta di accostare dati economici e omosessualità. “Calano fatturato e pil ma aumentano i gay”, questo il titolo in questione ...

Il titolo omofobo di Libero e la politica di regime : ora basta : Verrebbe anche da chiedersi se quello che non piaccia sia l'offesa agli omosessuali o la critica all'economia che non va bene. Resta il fatto che 'giornali del genere' non sono tutti uguali perché la ...

Libero - Ordine giornalisti apre pratica sul titolo contro i gay. M5s : “Via i fondi”. Feltri si difende : “Si basa sui fatti” : L’Ordine dei giornalisti ha fatto una segnalazione al consiglio di disciplina, i 5 stelle al governo hanno annunciato che “avvieranno la procedura per tagliare i fondi”. Poco più di 10 giorni dopo l’attacco contro “i terroni”, il quotidiano Libero ha aperto la prima pagina con il titolo omofobo: “Calano fatturato e Pil, ma aumentano i gay”. E in occhiello: “C’è poco da stare ...

