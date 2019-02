Terremoto di magnitudo 3 2 nell’Adriatico | epicentro al largo del Gargano | paura a Vieste

Terremoto di magnitudo 2.9 a Catania : epicentro a Sant'Agata li Battiati : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata stamattina a Sant'Agata li Battiati in provincia di Catania . Avvertito in vari Comuni

Filippine - Terremoto di magnitudo 5.9 al largo delle coste meridionali - : La serie di scosse non ha provocato danni. La più forte, secondo l'Usgs e l'ente di vulcanologia filippino, si è verificata alle 12.55 italiane e ha avuto epicentro a 41 Km a est della città di ...

Terremoto in Molise - scossa di magnitudo 2.7 a Ripabottoni : Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 2.7 a Ripabottoni Il sisma è stato registrato dall’Ingv alle 6:41 a 21 chilometri di profondità. Non si segnalano danni Parole chiave: