Scontri a Torino per l' asilo sgomberato Il questore | ' Covo di cellula sovversiva'

[Il commento] Gli Scontri di Torino e il radicalismo parolaio di Salvini : un ministro che non ha paura dei fantasmi del passato : Solo per dovere di cronaca, a Milano ricordano ancora un giovane Salvini che frequentava il centro sociale Leoncavallo. Sembra che in questi ultimi anni il terrorismo sia andato in soffitta, dopo le ...

Antagonisti - questore di Torino : "L'asilo sgomberato covo di sovversivi". Annunciato un nuovo corteo dopo gli Scontri : "L'Asilo di via Alessandria non era un normale centro sociale, ma la base di una cellula sovversiva di un gruppo di anarco-insurrezionalisti sociali che propugna la sovversione dell'ordine democratico partendo dalla protesta di piazza". Il questore di Torino, Francesco Messina - a pochi giorni dallo sgombero dell'edificio occupato dagli anarchici e all'indomani del corteo degli Antagonisti dove si sono registrati tafferugli e scontri con la ...

Scontri dei centri sociali a Torino - bus assaltato e 12 fermati - Salvini : 'Pacchia finita' : Il centro di Torino, ieri pomeriggio, ha fatto da teatro a terribili scene di guerriglia urbana. Un centinaio di giovani dei centri sociali hanno organizzato un corteo per protestare contro lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria (che si è concluso venerdì dopo due giorni ad alta tensione). Il bilancio - ancora provvisorio - di una giornata di follia parla di una città devastata, una dozzina di arresti e diversi feriti. Il ministro degli ...

Scontri a Torino - post shock di Sciretti (Lega) : "Ci vuole un po’ di scuola Diaz". Poi le scuse : Dopo gli Scontri di ieri a Torino tra antagonisti e polizia, post shock su Facebook del capogruppo della Lega alla...

La protesta dei centri sociali : Scontri a Torino - 11 fermati : Roma, 9 feb. , askanews, - La protesta dei centri sociali contro lo sgombero dell'Asilo è diventata guerriglia urbana nel centro di Torino: bombe carta, lancio di pietre e oggetti contro la polizia, ...

Scontri al corteo a Torino - post shock del consigliere : “Ci vuole un po’ di scuola Diaz” : "Le forze dell’ordine sono troppo limitate nei loro poteri. Ci vuole un po’ di scuola Diaz, Nessuna pietà, per queste persone" ha scritto il consigliere leghista Alessandro Ciro Sciretti commentando gli Scontri tra forze dell'ordine e manifestanti e le scene di guerriglia in città durante manifestazione di protesta di sabato.Continua a leggere

La protesta dei centri sociali : Scontri a Torino - 11 fermati : Roma, 9 feb., askanews, - La protesta dei centri sociali contro lo sgombero dell'Asilo è diventata guerriglia urbana nel centro di Torino: bombe carta, lancio di pietre e oggetti contro la polizia, ...

Scontri a Torino - Sciretti - Lega - shock : 'Serve un po' di scuola Diaz' : Ci vuole un po' di scuola Diaz ". E' la frase shock scritta su Facebook dal capogruppo della Lega alla Circoscrizione 6 di Torino, Alessandro Ciro Sciretti , commentando gli incidenti al corteo degli ...

Torino - violenti Scontri tra anarchici e polizia per sgombero di un centro sociale -VIDEO : Pomeriggio e serata di violenta tensione a Torino dove si sono dati appuntamento circa 500 anarchici per un corteo partito da piazza Castello verso la zona nord della città. L'intenzione era di ...

Torino - Scontri anarchici in centro : 12 manifestanti fermati : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Torino - lacrimogeni e idranti in centro città : Scontri anarchici-polizia : Tensione altissima durante il corteo degli anarchici a Torino organizzato per esprimere solidarietà contro lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria. Si sono registrati violenti scontri soprattutto ...

Torino - video guerriglia e Scontri a corteo anarchici/ Ultime notizie : assaltato bus - Salvini "infami" : Torino, anarchici seminano panico durante corteo: guerriglia e scontri con polizia. E assaltano un bus. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Infami"

Torino - Scontri antagonisti-polizia e bus di linea assaltato. Salvini : "Infami" : Dal pomeriggio sono andati in scena scontri violenti tra forze dell'ordine in tenuta antisommossa e antagonisti in corteo...

Scontri a Torino tra polizia e manifestanti anarchici - feriti e 12 fermati : Scontri a Torino tra gruppi anarchici e polizia che ha risposto agli assalti con lacrimogeni e idranti. I manifestanti hanno incendiato cassonetti, auto e gettato bombe carta. Diversi sarebbero i ...