ilfattoquotidiano

: Sardegna, Movimento dei pastori: “Dovremo occupare porti, aeroporti e fermare qualsiasi mezzo che trasporti latte” - erregi69 : Sardegna, Movimento dei pastori: “Dovremo occupare porti, aeroporti e fermare qualsiasi mezzo che trasporti latte” - TutteLeNotizie : Sardegna, Movimento dei pastori: “Dovremo occupare porti, aeroporti e fermare qualsiasi… - uMuntagnolu : RT @MoniaFloris: La dichiarazione di guerra da parte dei #pastorisardi #sardegna #iostoconipastorisardi #iostoconipastori #facciamorete mov… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) “Dovremo, aeromezzo che traslatte o alimenti derivati del latte perché tutti stanno speculando sulle nostre spalle, industriali del latte, mangimifici. Tutti stanno bene, solo noi stiamo male” . I figli di Felice Floris, leader delsardi, hanno pubblicato su Facebook un video in cui svuotano i bidoni del latte rovesciando il contenuto per terra. I due fratelli fanno un appello alla mobilitazione. “Abbiamo deciso di trasformare il latte di domani in formaggio e portarlo in paese distribuendolo a tutti gratis. Così che tutti saranno solidali con la nostra battaglia. Chiedo a tutto ildi scendere in piazza senza bandiere e senza sigle”L'articolodei: “Dovremo, aeromezzo che traslatte” proviene ...