Sanremo 2019: la classifica finale e gli altri premi assegnati

(Di domenica 10 febbraio 2019) Mahmood ha vinto il 69esimo Festival dicon la canzone “Soldi”, battendo Ultimo e Il volo nellaa tre che ha concluso la gara. Mahmood, che in realtà si chiama Alessandro Mahmoud, è nato a Milano nel 1992 da madre italiana e padre egiziano: la sua carriera musicale è cominciata nel 2012, con la sua partecipazione alla sesta edizione di X-Factor, da cui però fu eliminato alla terza puntata (Leggi anche: Chi è Mahmood e da dove viene). Prima dell’annuncio del vincitore del Festival, è stata anche annunciata ladi tutti glicantanti in gara –24 in tutto – e sono statispeciali.Ilo della Critica Mia Martini e ilo Lucio Dalla sono stati vinti da Daniele Silvestri con la canzone “Argentovivo”. Ilo Sergio Endrigo alla miglior interpretazione è stato vinto da Simone Cristicchi con “Abbi cura di me”. Ilo Sergio Bardotti per il miglior testo assegnato è stato vinto da Daniele Silvestri con “Argentovivo”. ilo Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale è stato vinto da Simone Cristicchi con “Abbi cura di me”. Ultimo con “I tuoi particolari” ha vinto invece ilo TIMmusic, assegnato alla canzone più ascoltata su TIMmusic.Ladel Festival di1) Mahmood2) Ultimo3) Il Volo4) Loredana Bertè5) Simone Cristicchi6) Daniele Silvestri7) Irama8) Arisa9) Achille Lauro10) Enrico Nigiotti11) Boomdabash12) Ghemon13) Ex Otago14) Motta15) Francesco Renga16) Paola Turci17) The Zen Circus18) Federica Carta e Shade19) Nek20) Negrita21) Patty Pravo e Briga22) Anna Tatangelo23) Einar24) Nino D’Angelo e Livio Cori