Probabili Formazioni Torino – Udinese, Serie A 10/02/2019

lanotiziasportiva

: #RietiSiculaLeonzio: le probabili formazioni - GoalSicilia : #RietiSiculaLeonzio: le probabili formazioni - MondoPalermo : Sassuolo-Juventus, probabili formazioni: le scelte di De Zerbi e Allegri. Le quote dei bookmakers… - MondoPalermo : Milan-Cagliari, quote dei bookmakers e probabili formazioni. Le scelte di Gattuso e Maran… -

(Di domenica 10 febbraio 2019)A 10/02/si sfidano in una gara che promette spettacolo rispetto a quanto visto nelle ultime sfide tra le due squadre.– Mazzarri ripropone Iago con Belotti, mentre in porta ci sarà Sirigu. Difesa a 3 con Izzo, Djidji e Moretti mentre sulle fasce troveranno spazio Aina e Ansaldi. Al centro occasione per Baselli, con Meitè e Rincon.UDINE – Nicola scala De Paul a centrocampo con Okaka e Pussetto in attacco. Completeranno la mediana Fofana e Mandragora, mentre sulle fasce ci saranno Larsen e D’Alessandro. In porta Musso, che avrà davanti Troost-Ekong, Nuytinck e De Maio.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; Ansaldi, Baselli, Meitè, Rincon, Aina; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.(3-5-2): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, De Maio; Larsen, Fofana, Mandragora, De ...