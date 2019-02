Nel mirino c' è il banchiere Signorini | osò criticare il sussidio e quota 100

Acer : Losi ancora Nel mirino del Pd per spese - incarichi - viaggi e assegnazioni : Collegamento veloce tra Piacenza e Milano, Trenord e Lombardia aprono la porta 3 Edilizia, le 140mila pratiche finite in Calabria hanno fatto ritorno a Piacenza 4 Primarie Pd: Maurizio Martina lunedì ...

Sanremo - Achille Lauro finisce Nel mirino del ministro dell'Interno : 'Penoso' : Achille Lauro in gara con 'Rolls Royce' è uno dei cantanti più chiacchierati e criticati della 69' edizione del Festival di Sanremo. In una recente intervista, Matteo Salvini a poche ore dalla finale si è scagliato contro il giovane big in gara. Ai microfoni di SkyTg24, il ministro dell'Interno in merito alla canzone ha riferito testuali parole: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Il leader della Lega ha letteralmente criticato il ...

Sala la tensione in Venezuela - Guaidò Nel mirino del Tribunale che parla di “colpo di Stato”. Parolin - da S. Sede neutralità positiva : E' sempre alta la tensione in Venezuela. E se dal fronte governativo, il presidente Venezuelano Nicolas Maduro di tornare alle urne per le presidenziali non vuol sentirne parlare, dal fronte dell'opposizione, Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim, non esclude un intervento militare Usa per estromettere Maduro e alleviare crisi umanitaria Caracas. Questa è l'aria che tira in un Paese, il Venezuela, devastato da tempo da una crisi ...

Sanremo 2019 - Achille Lauro Nel mirino di Striscia. "Rolls Royce inno all'ecstasy" : Il pezzo " risponde a Striscia su Radio 2 " è una fotografia di tutte le icone mondiali dagli anni Cinquanta a oggi: dal mondo di Hollywood alla musica, allo stile. La droga è un problema vero da ...

Ecco chi è Dean Henderson - il ‘portierino’ finito Nel mirino della Juventus : Dean Henderson (Whitehaven, 12 marzo 1997) è un calciatore inglese, portiere dello Sheffield Utd, in prestito dal Manchester Utd. È un prodotto delle giovanili del Manchester Utd. Con la Nazionale under-20 inglese ha vinto i Mondiali di categoria, scendendo in campo nel match pareggiato 1-1 contro la Guinea. E’ considerato come uno dei migliori prospetti per il ruolo di portiere ed è finito nel mirino dei maggiori club europei. Ma la ...

Loggetta - pizzeria Nel mirino : «Banditi in azione sette volte» : «All?inizio ho provato paura mista a rabbia. Adesso sento un vuoto dentro, una profonda delusione, come se avessi subito violenza in casa mia». Marco Pellone, 34 anni, è il...

Furti d'auto - aumentano i recuperi : Nel mirino citycar e Suv. Campania e Lazio le regioni più colpite : 'Osservando i dati sui Furti d'auto, emergono oggi con chiarezza due indicazioni: la polarizzazione del fenomeno verso le utilitarie più diffuse sul mercato e gli Sport Utility Vehicle e la rapidità ...

Inter - Nel mirino Rakitic : la situazione : Dopo aver praticamente chiuso per Diego Godin , l' Inter va alla ricerca di un calciatore di esperienza e qualità per il centrocampo: secondo il Corriere dello Sport , nel mirino dei nerazzurri c'è Ivan Rakitic , chiuso al Barcellona dagli arrivi di de Jong e Rabiot . Il croato potrebbe decidere a 31 anni di intraprendere una nuova avventura, con il club di ...

Calciomercato Juve : Dybala Nel mirino di Inter e Real - ma servono almeno 130 mln (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si proietta verso l'estate, e l'argomento più caldo da qui a giugno sarà probabilmente il futuro di Dybala. Da mesi si rincorrono le voci di un possibile addio, con Inter e Real Madrid che farebbero carte false per averlo e Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco che stanno tenendo d'occhio al situazione. Al momento sono solo rumors, ma i bianconeri non vorrebbero privarsi dell'argentino e per questo ...

Ecco chi è Joao Felix - il calciatore finito Nel mirino di Juventus e Milan : João Félix Sequeira, meglio noto come João Félix (Viseu, 10 novembre 1999), è un calciatore portoghese, centrocampista del Benfica e della nazionale under-21 portoghese. Trequartista molto abile tecnicamente e con un grande senso del gol, può giocare anche sulle fasce e come ala. Dotato di un’ottima visione di gioco, per le sue caratteristiche è stato paragonato a Rui Costa e Bernardo Silva. Cresciuto nei settori giovanili di Porto e ...

Juventus - non solo Isco e Pogba : Nel mirino anche Eriksen - Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Ramsey non basta, la Juventus progetta un centrocampo super. Il gallese arriverà a Torino a giugno, ma Paratici si muove anche per il sogno Paul Pogba e per quattro giocatori che possano dare qualità alla mediana di Allegri: Isco, Eriksen, James Rodriguez e la giovane stellina portoghese Joao Felix. La Juventus fa la spesa al Real: piacciono Isco e James Rodriguez Le prime telefonate del calciomercato della Juventus saranno dirette verso il ...

Calciomercato Inter - Dybala Nel mirino (RUMORS) : I primi mesi del 2019 ci stanno mostrando due storiche protagoniste della Serie A in evidenti problemi di risultati. Se però da una parte la Juventus ha un vantaggio talmente ampio sul Napoli (9 punti) che dà tranquillità ad Allegri, l'Inter invece è incappata in tre sconfitte di seguito, negli ultimi due match di Serie A contro Torino e Bologna e nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio dopo i calci di rigore. Al di là di un calo di ...

Wanda Nara Nel mirino della cognata Ivana : penserebbe soltanto al denaro : C'è aria di tensione nella famiglia Icardi. Dopo aver seguito la puntata di ieri sera di "C'è Posta per Te", durante la quale l'attaccante dell'Inter è stato ospite di Maria De Filippi insieme alla moglie Wanda Nara per fare una sorpresa a Serena, la sorella del capitano nerazzurro si è scagliata contro la cognata. La celebre coppia è approdata negli studi Mediaset per regalare un momento di gioia a Serena, una ragazza che, da quando ha perso la ...