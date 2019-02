Monza | consigliere leghista accusato di aver dato testata a 13enne e avergli rotto il naso

Blastingnews

Bellusco, testata a un 13enne: consigliere leghista finisce nei guai

(Di domenica 10 febbraio 2019) E' bufera su Fernando (Nando) Biella, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Bellusco (comune della provincia die Brianza). L'ex candisindaco, irritato dai continui schiamazzi davanti a casa, avrebbe aggredito un gruppo di ragazzini spaccando il, con una violenta, ad un. I genitori dei giovanissimi, in una lettera aperta, hanno parlato di “Violenza efferata e feroce”.Gli schiamazzi e l'aggressione Tutto è accaduto venerdì sera intorno alle 23, in via Adamello, proprio di fronte all'abitazione di Nando Biella, esponente del Carroccio 66enne, molto conosciuto nel paese brianzolo. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, un gruppetto composto da cinque ragazzini, si sarebbe messo a scherzare ed a urlare davanti al cancello dell'assessore; forse hanno anche fatto scoppiare anche un petardo. Non è la prima volta che accade e Biella, ...