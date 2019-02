Mondiali Pista Lunga Inzell – Doppio 4° posto nelle Mass Start per Giovannini e

Aspettando la F1 - Pirelli in pista ai Mondiali di sci : Che cosa hanno in comune il pilota Lewis Hamilton, il bomber Mario Icardi, il velista Max Sirena e la sciatrice Sofia Goggia, cui l’Italia tifosa di sci guarda con speranza? Sono innanzitutto degli sportivi, dei campioni. Non solo, li uniscono la passione per quello che fanno e l’eccellenza di come lo fanno. Ma in comune […] L'articolo Aspettando la F1, Pirelli in pista ai Mondiali di sci sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Pista Lunga – Mondiali di Inzell - Ghiotto sesto nei 10.000 metri : In Germania, nella terza giornata della rassegna iridata sulle singole distanze, il vicentino delle Fiamme Gialle chiude a un passo dalla top five con Malfatti 9°. Domani il gran finale con le Mass Start Sulla sua distanza preferita, quei 10.000 metri di cui è primatista italiano da novembre 2017, nella terza giornata dei Mondiali su singole distanze di Inzell Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) sfodera una bella performance e si guadagna ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Sofia Goggia : “Discesa da fare bene fin dall’inizio - conosco i punti chiave : in pista con l’istinto da gara” : Sofia Goggia è pronta per andare a caccia di una nuova medaglia ai Mondiali 2019 di sci alpino, la bergamasca ha conquistato l’argento nel superG che ha aperto la rassegna iridata e domani cercherà di salire nuovamente sul podio. Ad Are (Svezia) andrà in scena l’attesissima discesa libera e la Campionessa Olimpica di specialità non vuole deludere, il suo sogno è quello di completare lo Slam nella prova veloce visto che lo scorso anno ...

Sci - Mondiali di Are : in pista la discesa maschile - 4 azzurri al via : Sci, Mondiali di Are: grandi aspettative per i nostri sciatori azzurri per la discesa maschile in programma quest’oggi Torna in pista l’Italjet ai Mondiali di Are. Sabato 9 febbraio alle 12.30 è in programma la discesa maschile con quattro azzurri al via: reduce dal trionfo in superG che l’ha visto laurearsi per la prima volta campione del mondo, Dominik Paris sarà il primo dei nostri al cancelletto con il numero 12, ...

Pista Lunga – Mondiali Inzell : l’Italia del Team Pursuit maschile 6ª : In Germania, nella seconda giornata della rassegna iridata sulle singole distanze, il terzetto azzurro formato da Giovannini, Malfatti e Niero termina a ridosso della top five, a meno di tre secondi dal podio Un’altra prestazione maiuscola, un altro piazzamento di prestigio. Dopo il quarto posto di ieri del Team Sprint femminile, oggi, nella seconda giornata di gare dei Mondiali su singole distanze di Inzell, ...

Diretta combinata Are / Mondiali Sci 2019 streaming video e tv : in pista per lo slalom - si ricomincia! : Diretta combinata Are: info streaming video e tv della seconda prova femminile per i Mondiali di Sci 2019 in Svezia, oggi 8 febbraio 2019.

Pista Lunga – Mondiali di Inzell : il team sprint azzurro ai piedi del podio : In Germania, nella prima giornata della rassegna iridata sulle singole distanze, il terzetto femminile azzurro chiude al 4° posto Prime fiammate azzurre nella giornata d’esordio dei Mondiali su singole distanze di Inzell. Sul ghiaccio tedesco della Max Aicher Arena è arrivato subito un grandissimo risultato per la Nazionale italiana grazie all’ottimo quarto posto del team sprint femminile composto da Francesca Bettrone (Cosmo ...

Mondiali di Sci - Dominik Paris pronto per la discesa libera : «Pista buona - attenzione al meteo» : ARE, Svezia, - Dominik Paris , dopo la conquista della medaglia d'oro Mondiali di Are in SuperG , si appresta ad affrontare la discesa libera di sabato, seconda prova iridata, nella quale l'azzurro è ...

LIVE Sci alpino - Prima prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA : Dominik Paris torna in pista - Christof Innerhofer cerca le traiettorie ideali : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima prova della discesa libera maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019. Alle ore 12.30, quindi, vedremo all’opera gli Uomini-Jet che si cimenteranno tra le porte larghe in un test di capitale importanza. Questa prova, infatti, doveva essere la seconda in ordine di tempo, ma il “caos voli” del weekend scorso ha costretto gli organizzatori a cancellare quella di martedì. A questo punto ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : il biathlon nel gelo di Canmore. Iniziano i Mondiali di speed skating. Tornano in pista Goggia e Paris : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : seconda prova discesa femminile - torna in pista Sofia Goggia. Ci sarà Shiffrin? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Dopo il superG di ieri le donne tornano nuovamente in pista per preparare al meglio la gara di domenica. sarà un’occasione importante per testare le traiettorie, studiare i passaggi e soprattutto valutare quella parte alta che ieri è stata cancellata dal tracciato per le condizioni climatiche. In casa Italia ...

Sci alpino - Mondiali 2019. Italia verso il superG - Dominik Paris : “Pista bella - spero di partire in cima”. Innerhofer : “Neve veloce” : Giornata di vigilia per l’Italia in vista del superG maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, gli azzurri saranno protagonisti ad Are (Svezia) nella gara che aprirà la rassegna iridata anche per gli uomini. I ragazzi sono galvanizzati dall’argento conquistato da Sofia Goggia e il morale è molto elevato, il nostro quartetto si presenterà al cancelletto di partenza con grandi motivazioni: Dominik Paris è reduce dalle vittorie in ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima prova discesa femminile - Sofia Goggia studia la pista di Are : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima prova di discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Sulle nevi di Are (Svezia) si comincerà a saggiare le caratteristiche del tracciato scandinavo e le atlete saranno molto attente nel carpire tutti i segreti del tracciato svedese. C’è una nazione che ha dominato la scena in questa stagione in discesa ed è l’Austria, che può vantare ben cinque vittorie in sei gare con tre ...

Slittino su pista naturale – Mondiali di Latzfons al via : bene le italiane nella prima manche del singolo femminile : Partiti i Mondiali di Latzfons: Lanthaler domina la prima manche del singolo femminile, Pinggera terza a 1″13 Evelyn Lanthaler comincia alla grande i suoi Mondiali. nella prima manche del singolo femminile a Latzfons, l’azzurra leader della classifica generale di Coppa del mondo con cinque vittorie in cinque gare detta ancora legge e si assicura già un bel vantaggio con 85 centesimi sull’austriaca Tina Unterberger e ...