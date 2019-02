Maltempo | il Sindaco di Castel Maggiore | “Lavori su argini e strade”

Maltempo nel Bolognese - il sindaco di Argelato : 'Siamo ancora sott'acqua' : "La viabilità principale si sta liberando - spiega Muzic - l'acqua sta defluendo e riapriamo man mano le strade", "l'Enel sta intervenendo per la mancanza di elettricità". Il sindaco di Argelato ...

Maltempo Sardegna : a Oristano il sindaco ordina la chiusura del ponte sul Tirso : Il sindaco di Oristano ha ordinato la chiusura del ponte sul Tirso, per l’allagamento della golena dovuta alle piogge che si stanno registrando nell’area. L’allagamento sarebbe dovuto al rilascio per ragioni di sicurezza dell’acqua dall’invaso a monte – 110 metri cubi al secondo – tra Fordongianus e Busachi. L'articolo Maltempo Sardegna: a Oristano il sindaco ordina la chiusura del ponte sul Tirso sembra ...

Maltempo Campania - il Sindaco : “E’ emergenza a San Marzano del Sarno” : “E’ emergenza idrogeologica sul nostro territorio: decine le famiglie ed imprese agricole e artigianali in ginocchio per allagamenti e danni ad abitazioni, colture agricole distrutte e danni a macchinari delle aziende”. E’ l’allarme lanciato dal Sindaco di San Marzano sul Sarno (Salerno) Cosimo Annunziata, che fa appello al Governo a cui chiede lo stato di calamità. “Siamo stati abbandonati, – ...

Maltempo e neve a Firenze - il sindaco : “Scuole chiuse? Non ci sono le condizioni” : “I vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Ripeto invito a non usare motorino e moto che sono particolarmente pericolosi con ghiaccio e qualche nevicata. Non ci sono le condizioni al momento per chiudere le scuole“: lo ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Le scuole sono tutte allertate. Abbiamo sacchi di sale pronti ad essere utilizzati agli ingressi di tutte ...

Maltempo e neve a Potenza : il sindaco chiude le scuole - “violenza verbale inaudita” sui social : A seguito della decisione di chiudere le scuole nella giornata di ieri, 10 gennaio, a causa del Maltempo, il Comune di Potenza ha ricevuto “un numero notevole di commenti, pubblici ai diversi post su Facebook, e privati, di una violenza verbale inaudita, anche considerando che, nella quasi totalita’ dei casi, si tratta di studenti giovani e giovanissimi“: lo ha reso noto il sindaco, Dario De Luca. “Anche in occasione ...

Maltempo - a Chieti il Sindaco il cimitero : visite rischiose per il ghiaccio : Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, considerate le precipitazioni nevose verificatesi nella giornata di ieri ed in quella odierna e la formazione di ghiaccio causata dalle basse temperature, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità ha disposto la sospensione delle visite ai defunti presso il cimitero Comunale e le attività edili di manutenzione da parte delle imprese autorizzate anche nella giornata di domani 5 gennaio 2019. I ...

Maltempo Puglia - il sindaco di Bari : “Strade percorribili ma usare l’auto solo se necessario” : “Al momento le strade in città sono tutte percorribili, ma in ogni caso è preferibile evitare di utilizzare l’auto se non è strettamente necessario” lo ha dichiarato il sindaco di Bari Antonio Decaro che sta monitorando la situazione insieme all’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso. “Sta nevicando e per precauzione stiamo continuando a spargere sale sui tratti in pendenza, sui ponti e sottopassi e anche ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Maltempo : il sindaco invita a limitare gli spostamenti per la possibilità di neve a bassa quota e le previste ... : «Invito i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi, giovedì 3 gennaio e domani, venerdì 4 gennaio 2019, quando sono previste condizioni ...

Maltempo Abruzzo : il sindaco Federico chiede il rinvio delle Regionali : “Agevolare la partecipazione democratica al voto rinviando la data delle elezioni in Abruzzo”, a chiederlo è il sindaco di Navelli Paolo Federico che interviene anche a nome di tanti altri sindaci dell’aquilano preoccupati per l’accesso ai seggi. “Crediamo che la data del 10 febbraio non sia la migliore per chiamare al voto gli elettori della nostra regione. Per capirlo basta vedere la mole di disagi per gli ...

Maltempo - rischio nevicate : il sindaco di Teramo apre il Coc : Con il Maltempo in arrivo e il rischio di nevicate a bassa quota, il Comune di Teramo si attrezza e il sindaco apre il Centro operativo comunale. C’è infatti l’allerta meteo diramato dal Dipartimento della Protezione civile attraverso il Centro funzionale d’Abruzzo: le previsioni danno infatti nevicate dal pomeriggio di oggi, mercoledì 2 gennaio. Alle 16:30 sarà dunque attivo il Coc, la cui sede è nel Comando di polizia ...

Maltempo - sindaco Rapallo sale su yacht spiaggiato per protesta : Genova, 10 dic., askanews, - Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, è salito oggi per protesta su uno dei maxi yacht rimasti spiaggiati sul litorale della cittadina ligure dopo la violenta mareggiata ...

