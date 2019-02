Lotta greco-romana | Grand Prix Zagreb Open 2019 | terzo posto per Ignazio Sanfilippo in

oasport

(Di domenica 10 febbraio 2019) Si è concluso ildi, prima tappa del circuito Ranking Series: in Croazia erano in palio punti importanti per il ranking mondiale, per scalare la graduatoria in vista dei Campionati Mondiali in Kazakistan, validi per la qualificazione a Tokyo 2020.Nei -67 kgsi classifica: l’azzurro perde agli ottavi contro il romeno Mihai Radu Mihut per 4-1, ma l’atleta dell’Est arriva in finale e il nostro portacolori accede ai ripescaggi.supera due croati, prima Luka Malobabic e poi nella finale per ilDanijel Janecic.Nei -60 kg Jacopo Sandron, dopo aver superato il turno di qualificazione battendo il bulgaro Avgustin Boyanov Spasov per 10-8, si ferma agli ottavi contro il magiaro Erik Torba, che si impone con un netto 6-0. Nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia esce di scena nel ...