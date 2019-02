La Grecia e la crisi che non finisce più : cosa spinge i giovani a emigrare : Grecia 17 gennaio 2019 Tsipras salvo, ora si gioca tutto sulla Macedonia del Nord Le conseguenze sull'economia, e il disincanto, Alcuni sottolineano che la perdita di capitale umano si ritorce sulla ...

Grecia - Tsipras annuncia aumento del salario minimo a 650 euro. “Lo dobbiamo a chi ha sofferto di più la crisi” : Il premier greco Alexis Tsipras lunedì ha annunciato una proposta che prevede l’aumento del salario minimo mensile dell’11%, da 586 a 650 euro. Si tratta del primo incremento di questa portata dall’inizio della crisi del debito pubblico ellenico nel 2010. “Sta crescendo la fiducia nella nostra economia, possiamo permettercelo. Lo dobbiamo a chi ha sofferto di più durante la crisi”, ha affermato Tsipras in ...

"Tutta colpa dell'euro : la crisi in Grecia non è un incidente" : Henkel vede l'uscita della Grecia dall'euro un modello che potrebbe essere un esempio: "supponiamo che dopo la corrispondente svalutazione, l'economia greca crescerà di nuovo e la disoccupazione ...

Ue - Juncker : “Durante la crisi austerità avventata. Non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia” : “Non siamo stati sufficientemente solidali con la Grecia e con i greci” durante la crisi del debito. Parola del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel suo intervento in aula a Strasburgo per la celebrazione dei vent’anni dell’euro. Non solo: Juncker ha anche riconosciuto che durante la crisi del debito “c’è stata dell’austerità avventata, ma non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è ...

"Tutta colpa dell'euro : la crisi in Grecia non è un incidente" - : Henkel vede l'uscita della Grecia dall'euro un modello che potrebbe essere un esempio: "supponiamo che dopo la corrispondente svalutazione, l'economia greca crescerà di nuovo e la disoccupazione ...

Grecia - ora Tsipras rischia : alleanza di governo in crisi su nome Macedonia : Il governo di Alexis Tsipras in Grecia è a un bivio. Panos Kammenos , leader del partito di estrema destra Anel e ministro della Difesa, si è dimesso annunciando il ritiro dei membri del suo partito ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano scaccia la crisi e i fantasmi. Blitz in Grecia - Panathinaikos sconfitto! : L’Olimpia Milano sbanca Atene per la seconda volta in stagione. Questa volta l’Armani Exchange espugna OAKA, casa del Panathinaikos, vincendo per 86-83 nella quattordicesima giornata dell’Eurolega. Un successo che scaccia la crisi dopo le cinque sconfitte consecutive e che soprattutto rilancia le ambizioni playoff della formazione di Simone Pianigiani. Milano ha avuto anche quindici punti di vantaggio, prima di subire la ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : serve l’impresa in Grecia per arginare la crisi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valevole per la quattordicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Trasferta molto complicata per la formazione allenata da Simone Pianigiani, in una sfida da considerarsi in tutto e per tutto uno scontro diretto in ottica playoff. Mike James e compagni stanno attraversando un periodo complicato e, dopo un’ottima partenza, hanno trovato cinque ...