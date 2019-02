In apprensione per l' Abruzzo

Sicilia : apprensione per una grossa frana a Sant'Agata di Militello : Preoccupazione a Sant'Agata di Militello, nel messinese, dove un grosso movimento franoso sta minacciando la contrada di Oliva. La frana è partita a monte della strada ed ha un fronte di...

Basket - Milano in apprensione per Arturas Gudaitis : trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Perdita pesante per l’Olimpia : Milano festeggia la soffertissima vittoria sul campo del Gran Canaria (106-104 dopo un tempo supplementare) e può gioire per un successo fondamentale nella corsa verso i playoff di Eurolega, ma la serata riserva anche grande apprensione perché l’infortunio di Arturas Gudaitis sembra purtroppo molto grave. Il centro lituano ha infatti riportato un forte trauma distorsivo al ginocchio sinistro, un brutto atterraggio su quella gamba a metà ...

Ore di apprensione per la scomparsa del calciatore Emiliano Sala : Grande preoccupazione in Francia per la scomparsa dai radar dell'aereo turistico su cui viaggiava l'attaccante argentino Emiliano Sala del Nantes. Viaggiavano con lui il pilota ed un'altra persona di cui si sono perse le tracce, ed in Francia c'è molta preoccupazione per la sorte dei tre a bordo e sono iniziate le ricerche nel canale della Manica. Il centravanti argentino, di origini italiane era partito ieri sera verso le 20.30. Il giocatore si ...

Brescia. apprensione per 4 minorenni scomparsi da giorni : Sono quattro minorenni di età compresa tra i 13 e 15 anni. Sono scomparsi da giorni dal Bresciano. Si tratta

apprensione per bimbo caduto in un pozzo in Spagna - il padre : “Non si fa nulla per salvarlo - stiamo morendo!” : “Molti tweet di appoggio, molti voti, ma nessun mezzo. Lei sa cosa significa un’attesa di 30 ore aspettando che tirino fuori tuo figlio?“: lo ha dichiarato José Rocio, il padre di Yulen, il bimbo di due anni, caduto domenica in un pozzo di prospezione a Totalan, vicino Malaga. A “Il programma di Ana Rosa” di Telecinco, ieri sera il padre del bambino ha espresso la sua disperazione per l’estenuante attesa per ...

Viareggio. apprensione per la scomparsa di Gabriella Antonietta Giannini : C’è Apprensione per la sorte di Gabriella Antonietta Giannini. L’imprenditrice di Viareggio è nella lista degli italiani residenti in Brasile

Formula Uno - apprensione per Niki Lauda : ricoverato in terapia intensiva : Di nuovo apprensione per Niki Lauda , ricoverato in terapia intensiva a Vienna a seguito delle complicazioni di un'influenza. L'ex pilota aveva trascorso le vacanze di Natale nella sua casa di Ibiza ...

apprensione per la salute di Niki Lauda : ricoverato per influenza : Apprensione per le condizioni di salute di Niki Lauda: l’ex pilota di Formula 1 è stato nuovamente ricoverato in ospedale, in terapia intensiva, secondo quanto riferito dal quotidiano austriaco ‘Krone’, citato da ‘Bild’. Colpito da una grave forma di influenza Lauda, 70 anni a febbraio, è stato trasportato all’AKH di Vienna, lo stesso istituto dove il tre volte campione del mondo di Formula 1 è stato ...

F1 - apprensione per Niki Lauda : l’ex pilota austriaco ricoverato d’urgenza in terapia intensiva : Il presidente non esecutivo della Mercedes è statao ricoverato d’urgenza nello stesso ospedale in cui ha subito il trapianto di polmone la scorsa estate Brutte notizie per Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes infatti è stato nuovamente ricoverato d’urgenza presso l’ospedale AKH di Vienna, lo stesso in cui si è sottoposto al trapianto di polmone la scorsa estate. LaPresse/Photo4 Secondo quanto riportato ...

Luca ed Edith sono stati rapiti? Cresce l'apprensione per i due giovani scomparsi : Un imprenditore canadese annuncia una ricompensa per chi fornirà informazioni per trovare i due ragazzi di cui non si hanno...

apprensione per la salute di Miguel Bosé - il cantante replica ai fan : Nelle ultime settimane i sostenitori dell'artista si sono mostrati in Apprensione per il suo aspetto affaticato. Ecco la...

apprensione per Miguel Bosè - fan preoccupati per la salute del cantante : lui fa chiarezza : Nelle ultime settimane i sostenitori dell'artista si sono mostrati in Apprensione per il suo aspetto affaticato. Ecco la...