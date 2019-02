Guardiola: «Sarri non mi ha visto, le sue squadre le soffro sempre»

ilnapolista

: ?? #Sarri e un (mancato) gesto dopo la clamorosa sconfitta #MCICHE #CFC - DiMarzio : ?? #Sarri e un (mancato) gesto dopo la clamorosa sconfitta #MCICHE #CFC - PietroMazzara : #Sarri esce dal campo senza dare la mano a #Guardiola. Non l’ha presa benissimo - mante : Vedo che Guardiola è andato incontro a Sarri cercando di stringergli la mano a fine partita e quello ha fatto finta… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) «Hanno un giro palla molto molto buono» Le dichiarazioni di Pepal termine di Manchester City-Chelsea 6-0«Non è normale vincere 6-0 contro il Chelsea. A volte succede. Nei primi quattro tiri in porta abbiamo segnato tre gol, poi è stato più semplice. Ma abbiamo sofferto i loro ultimi venti minuti del primo tempo. Loro hanno un giro palla molto molto buono. È stata una grande vittoria, una grande soddisfazione per tutti noi. So perfettamente come gioca. Ho sofferto il Chelsea come lo scorso anno ho sofferto il Napoli in Champions.«La stretta di mano? Ho parlato con Zola,non mi ha. Ho un bellissimo rapporto con lui, non ho nessun problema con lui».«Sono due anni incredibili, l’anno scorso abbiamo fatto più di 100 punti, abbiamo battuto tutti i record e ora siamo ancora lì, abbiamo un rivale terribile come il Liverpool che ha la storia piena di ...