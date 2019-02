' Fortnite come la droga | è l' ora di recuperare i ragazzi al mondo reale'

Come scaricare e installare Fortnite Mobile su Android (apk ufficiale e mod) : Fortnite è il famosissimo gioco multiplayer prodotto da Epic Games e ormai conosciuto da tutti, appartenente alla categoria sparatutto Battle Royale, che ha stracciato ogni record in questo campo. È attualmente il titolo più giocato al mondo, con oltre 200 milioni di giocatori iscritti sulle varie piattaforme (PC, console e smartphone) e 2,4 miliardi di guadagni realizzati nel solo […] Come scaricare e installare Fortnite Mobile su Android ...

Apex Legends - ecco come scaricare il nuovo Battle Royale di Titanfall che sfida Fortnite : Fortnite non ha inventato il genere dei Battle Royale, ma è di sicuro quello più giocato. Ora, però, il suo strapotere potrebbe essere insidiato da Apex Legends, la nuova Battaglia Reale dagli stessi autori di Titanfall. Ad onor del vero, il progetto di Respawn Entertainment si propone proprio come una costola "massiva" e più immediata della celebre saga sparatutto. E che abbraccia i gusti dei videogiocatori moderni, calamitati dal fenomeno ...

Secondo il CEO del Liverpool Peter Moore - i videogiochi come Fortnite contribuiscono ad allontanare i giovani dal mondo del calcio : Secondo il CEO del Liverpool Peter Moore, i giovani stanno pian piano abbandonando il mondo del calcio per dedicarsi ad altro, tra cui i videogiochi, per questo motivo l'industria calcistica deve adottare nuove tecnologie per tenere alto l'interesse.come riporta SportsPro, Moore ha in passato lavorato per Sega of America ed EA Sports, ed in una recente intervista ha espresso la sua preoccupazione per quanto riguarda il rapporto tra i più giovani ...

Fortnite : Come cambiare la password e attivare l’autenticazione a due fattori : Di recente sono stati violati milioni di account Fortnite, ad informarlo è stata la stessa Epic Games, la quale ha già risolto il problema ma allo stesso tempo messo a disposizione del giocatore, tutto quello che c’è da sapere per proteggere il proprio account Fortnite. Fortnite Account Rubato: Verifica e cambio password La prima cosa da fare è quella di verificare se l’account di Fortnite ...

Nuove sfide in Fortnite con Tempesta di Ghiaccio - come trovare i Demoni del Ghiaccio : È una settima stagione che non da tregua agli utenti quella di Fortnite. Il Battle Royale di Epic Games si dimostra essere ancora una volta un titolo capace di rinnovarsi con grandissima costanza e frequenza, e proprio nelle ultime ore ha preso il via all'interno del gioco l'evento Tempesta di Ghiaccio, che ha portato il Re dei Ghiacci a calcare le lande innevate del gioco, con tutto il suo seguito Demoniaco pronto a rendere difficile la vita ...

Come giocare a Fortnite e scaricarlo su PC - PS4 - Xbox One - iPhone o Switch : Il videogioco più popolare del momento è senza dubbio Fortnite e, nel bene o nel male, tutti possono fare almeno una partita, considerato che è disponibile su praticamente ogni piattaforma di gioco esistente. Ha avuto un successo straordinario tanto da far guadagnare ad Epic Games (gli sviluppatori) circa 3 miliardi di dollari. Fortnite è uno […] Come giocare a Fortnite e scaricarlo su PC, PS4, Xbox One, iPhone o Switch

Neve su tutta la mappa per Fortnite - come sta cambiando la mappa : Epic Games da mesi apporta diversi cambiamenti alla mappa di Fortnite. Questa è la maggiore attrattiva, di stagione in stagione i giocatori sono ormai abituati alle novità costanti. Tutti sanno che con la stagione 7 è arrivata finalmente la Neve, ma a quanto pare per questo inverno i cambiamenti non sono finiti. I giocatori stanno infatti notando che dall'inizio della stagione 7 stanno cambiando giorno dopo giorno un po' di cose. Fortnite ...

Guida Fortnite Stagione 7 Settimana 3 : posizione e come trovare la Stella Segreta : Fortinite è giunto alla Settimana 3 della Stagione 7 e per tutti coloro che hanno già completato le missioni adesso è giunto il momento di trovare la Stella della Battaglia Segreta. Questa Settimana i giocatori più esperti avranno notato l'assenza di una modalità di gioco con respawn che rallenterà il loro completamento. Sono già tanti i giocatori che le hanno completate e che adesso devono trovare la Stella della Battaglia Segreta. Se invece ...

La sufficienza di Epic Games danneggia Fortnite come esport - editoriale : A Epic Games importa che gli esport attorno a Fornite funzionino? La domanda sorge spontanea dopo che lo sviluppatore ha buttato nella mischia un'arma potentissima, l'Infinity Blade prelevata dall'omonimo gioco mobile, che ha completamente scombussolato gli equilibri del gioco. Il perché è presto detto: a chiunque la estraesse la spada raddoppiava la vita massima, garantiva una velocità superiore e rigenerava un punto vita al secondo. Oltre alla ...

Come trovare la spada Fortnite Infinity Blade e usarla per vincere : Epic Games ha introdotto una nuova spada in Fortnite Battaglia reale, chiamata Infinity Blade. Questa consente di distruggere le strutture in un solo colpo ma anche i propri nemici, è un’arma dunque molto potente. Personalmente posso dire che è stato abbastanza difficile trovarla e in questo articolo spiegherò Come fare e Come utilizzarla per conquistare magari una Vittoria Reale. La spada Infinity Blade consente di infliggere ben 75 danni ai ...

Fortnite : i giocatori hanno già creato mappe classiche di titoli come Call of Duty con la modalità Creativa : Una delle novità più succose di Fortnite è senza dubbio la modalità Creativa, tale modalità è oggi disponibile e permette ai giocatori di costruire la propria isola in tutta tranquillità, usufruendo di un gran numero di oggetti per la creazione.come riporta Fortnite Intel, i giocatori si sono dati subito da fare e hanno costruito riproduzioni di mappe di FPS del calibro di Counter-Strike: Global Offensive e Call of Duty, vediamole insieme ...

Guida Fortnite Season 7 agli aeroplani - utili dritte su dove trovarli e come usarli : Avete atteso Fortnite Season 7 per settimane e settimane, ma finalmente è arrivato il momento di scendere sul campo di combattimento: dopo tanto vociferare, tante speculazioni e altrettanta curiosità da parte della community. La nuova stagione del Battle Royale di Epic Games è finalmente realtà. come di consueto, gli addetti ai lavori non tradiscono le aspettative della propria fanbase, con il canonico carico di feature che si è palesato ...