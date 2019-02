Derby di Madrid: Simeone ammette la superiorità del Real

lanotiziasportiva

(Di domenica 10 febbraio 2019) Al termine dell’incontro il tecnico dell’Atletico, Diego, ha ammesso ladelnel. Ha parlato anche di Var e Champions.In casa Atleticoè tempo di bilanci dopo la sconfitta per 3 a 1 rimediata contro ilal ”Wanda Metropolitano”. Undominato da parte della formazione di Santiago Solari, contro una formazione che in casa non concedeva gol dallo scorso 24 novembre, quando il Barcellona pareggiò per 1 a 1.A superarli nel proprio impianto sono state la prodezza di Casemiro (nonostante il pari momentaneo siglato da Griezmann e concesso dal VAR), il penalty di Sergio Ramos e Gareth Bale che avrebbe anche potuto risparmiarsi, dopo la sua splendida rete, quel gestaccio nei confronti del pubblico Colchoneros.Il tecnico dell’Atleti, Diego Pablo, ha ammesso al termine della...