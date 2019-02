Conte | risultati elezioni non indeboliranno il governo

Tav - Conte : "Risultati trasparenti : ci assumeremo responsabilità" : Non è ancora chiaro cosa farà il governo giallo-verde in merito alla Tav. Mentre la Lega, e in particolare Matteo Salvini, sostengono che l'alta velocità vada fatta senza se e senza ma, i grillini sono fortemente perplessi (per usare un eufemismo) e vorrebbero interrompere la realizzazione di quest'opera. In questo difficile equilibrio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte temporeggia e, tramite una nota, fa sapere, come riporta AdnKronos: ...