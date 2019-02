Autonomia | Armao Sicilia | ' fa bene all' Italia se ci sono correttivi' 3

Autonomia : Armao (Sicilia) - 'fa bene all'Italia se ci sono correttivi' (2) : (AdnKronos) - Ecco allora la condizione indispensabile per il vice presidente della Regione siciliana: i meccanismi perequativi. "Noi non chiediamo di bloccare un processo perché come siciliani abbiamo l'Autonomia nel Dna - spiega -. Al contrario, diciamo che il federalismo va fatto, ma perché sia e