Stop trivelle | mille ravennati coi caschi gialli a Roma per protestare

[Il retroscena] Le compagnie pronte a fare causa al governo per lo Stop alle trivelle : si temono rimborsi miliardari : Hanno ceduto sull'Ilva e sul Tap, potrebbero farlo sulla Tav, ma sulle trivelle i Cinquestelle vanno diritti per la loro strada: nessun passo indietro, anche se la linea della fermezza potrebbe ...

Ortona - Di Maio e Di Battista contestati per lo Stop alle trivelle da un gruppo di operai : Un'accoglienza tutt'altro che festosa per Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista a Ortona, in provincia di Chieti, dove i due esponenti 5Stelle sono in campagna elettorale a sostegno della candidata ...

Trivelle : quanto ci costa lo Stop ai giacimenti nazionali : ... con lusinghiero ottimismo il ministero dell'Economia e delle finanze s'illude che non possa essere rivendicato il lucro cessante, . Assommate insieme, nell'ipotesi peggiore e meno probabile queste ...

Per Di Maio lo Stop alle trivelle è una battaglia per la sovranità nazionale : "Lo stop alle trivelle è una battaglia per la sovranità nazionale. Io alla mia terra ci tengo, all'Italia ci tengo, al mio mare ci tengo e non ho alcuna intenzione di svendere nulla ai petrolieri del resto del mondo. Sviluppiamo questo paese in maniera sostenibile e proiettati al futuro", ha proseguito Di Maio. "Un passo importante per il cambiamento del modello di sviluppo è lo stop alle trivelle. Ieri - ha ricordato il ...

Conte : trivelle - Stop temporaneo permessi : 13.15 Dopo il vertice di ieri sera, la maggioranza ha "concordato la definitiva formulazione dell'emendamento" che riguarda anche le trivellazioni, "attualmente in discussione nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori Pubblici del Senato, in sede di conversione" del dl Semplificazioni. Così una nota del premier Conte, che aggiunge: nell'attesa dell'adozione del Piano relativo, sono sospesi i procedimenti per nuovi permessi di ...

Dl semplificazioni - la Lega si piega ancora al M5S : Stop alle trivelle in Adriatico per 18 mesi : Certo, fonti della Lega hanno fatto trapelare "irritazione" per le posizioni del "partito del no". Ma il fatto è che il Carroccio si è dovuto arrendere ancora a un veto dei 5 Stelle, Quello che i grillini avevano posto sulle trivellazioni per le ricerche di idrocarburi nel Mar Adriatico. Dopo la min

Trivelle - Lega e 5 Stelle trovano un’intesa : Stop di 18 mesi e canoni aumentati. Costa : “Primo passo verso il no”video : L’accordo raggiunto dopo una notte di mediazioni. I canoni saranno aumentati di 25 volte (non di 35 come chiedeva il Movimento)

Trivelle - trovato l'accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

Trivelle - accordo M5s-Lega : Stop di 18 mesi - aumento dei canoni legato alla produzione : L'intesa arriva al termine di un negoziato non privo di tensioni. L'aumento dei canoni dovrebbe essere legato ai quantitativi di produzione in modo tale da salvaguardare i piccoli giacimenti. Dovrebbe essere fissato a 18 mesi il termine per adottare il Piano delle aree idonnee alle “trivellazioni”. Ma nel contempo resterebbe ancora in piedi il riferimento a un termine massimo di 24 mesi per la moratoria di autorizzazioni e ...

Trivelle - Lega e 5 Stelle trovano un’intesa : Stop di 18 mesi e canoni aumentati : L’accordo raggiunto dopo una notte di mediazioni. I canoni saranno aumentati di 25 volte (non di 35 come chiedeva il Movimento)

Trivelle - accordo raggiunto tra Lega e M5S : Stop per 18 mesi a ricerche di petrolio : accordo raggiunto tra Lega e M5S sulle trivellazioni. Lega soddisfatta: "Salvi i posti di lavoro e garantita la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga". Secondo fonti parlamentari i canoni per le concessioni aumentano di 25 volte, ma l'incremento sarebbe ridotto rispetto alla richiesta iniziale del M5S.Continua a leggere

Trivelle - trovato l'accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

Trivelle - trovato l'accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

Trivelle - Lega e 5 Stelle trovano un’intesa : Stop di 18 mesi e canoni aumentati : L’accordo raggiunto dopo una notte di mediazioni. I canoni saranno aumentati di 25 volte (non di 35 come chiedeva il Movimento)