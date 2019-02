Sanremo | la finale | le pagelle di Assante&Castaldo

Sanremo 2019 - diretta serata finale : ovazione per Ultimo - Baglioni in bianco e gaffe Bisio : Vestito interamente di bianco e ccompagnato dal corpo di ballo diretto da Giuliano Peparini, Claudio Baglioni apre la quinta ed ultima serata della 69ma edizione del festival di Sanremo con un grande...

Sanremo 2019 - diretta finale - Bisio interrompe la Tatangelo. Super ospiti Elisa ed Eros Ramazzotti : Ci siamo, la finale del Festival di Sanremo 2019 è appena iniziato. Su Leggo.it la diretta che seguiremo minuto per minuto i 24 cantanti si esibiranno per l?ultima...

Vincitore Sanremo 2019 - Classifica Finale/ Chi ha vinto il Festival? Ultimo favorito - Arisa e Bertè in ascesa : Vincitore Sanremo 2019, Ultimo favorito, Loredana Bertè in ascesa come Arisa. Bene i Boomdabash: chi ha vinto la Classifica Finale del 69° Festival?

Sanremo 2019 - la diretta della finale : Anna Tatangelo in lacrime - Virginia Raffaele come Jessica Rabbit – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale (la fine è prevista all’1.28), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e di questo devo ringraziare tutti. Nessuno ...

ENRICO NIGIOTTI - 'NONNO HOLLYWOOD'/ Video : polemica per la scaletta : 'canto dopo le 24' - Finale Sanremo 2019 - : ENRICO NIGIOTTI è in gara a Sanremo 2019 con 'NONNO HOLLYWOOD', una ballad dedicata al nonno: 'è stato il mio miglior amico per tre anni'

Sanremo 2019 - scaletta finale/ Ospiti e dettagli dell'ultima serata. Eros Ramazzotti : 'ci vediamo alle 21.40' : Sanremo 2019, scaletta, cantanti e Ospiti serata finale: grande attesa per l'arrivo delle star internazionali Eros Ramazzotti e Luis Fonsi.

Sanremo 2019 - la diretta della finale : Baglioni in bianco apre l’ultima serata del suo (ultimo?) Festival : “Abbiamo fatto tutto il possibile” – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale (la fine è prevista all’1.28), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e di questo devo ringraziare tutti. Nessuno è ...

Sanremo 2019 - Mago Forest ospite della finale : Mago Forest torna sul palco dell'Ariston. Il comico siciliano, tra gli ospiti della serata finale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2019, era intervenuto già lo scorso anno in occasione della seconda serata del concorso. Richiamato a rapporto dal direttore artistico Claudio Baglioni, il conduttore intratterrà il pubblico con la sua proverbiale ironia.Mago Forest, nome d'arte di Michele Foresta, è tra i figli artistici di ...

