Sanremo: gran finale in musica con Eros Ramazzotti, Luis Fonsi ed Elisa

domanipress

: #Sanremo2019, gran finale del #Baglioni bis (ma al #festival ha già vinto la noia) - MrPriscus : #Sanremo2019, gran finale del #Baglioni bis (ma al #festival ha già vinto la noia) - sIRsILENCE : Devo ammettere che quest'anno a Sanremo ci sono tante canzoni belle ! La mia preferita è quella di Motta, non vince… - giorgiositta : Dio è morto ma, a giudicare dalla foto, neanche Ligabue sta un gran ché bene! -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Il Festival digiunge al termine con la serata. Per l’ultima serara tornano sul palco tutti e ventiquattro i cantanti in gara. Gli ospiti di stasera saranno– che ritorna al festival dopo 35 anni dalla sua vittoria (nella categoria Nuove Proposte) con “Terra Promessa” – edsi esibisce con Claudio Baglioni. e con, con cui canterà “Per le strade una canzone”, tratta dal suo disco Vita ce n’è, uscito lo scorso novembre., presenta il suo ultimo singolo “Anche fragile”, e poi duetta con Baglioni Il vincitore sarà deciso attraverso la combinazione del voto della giuria degli esperti, che varrà il 20 per cento, il voto della sala stampa, che varrà il 30 per cento, e il televoto, che varrà il 50 per cento.Ecco’ordine in cui si esibiscono i cantanti: Daniele Silvestri Anna Tatangelo Ghemon Negrita Ultimo Nek ...